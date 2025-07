OpenAI arbeitet an Release von GPT-5: Das soll die neue Sprachmodell-Version können

Als OpenAI am 17. Juli 2025 den neuen Agentenmodus für ChatGPT vorstellte, waren einige KI-Fans enttäuscht. Hatten sie doch ein wenig gehofft, dass die ChatGPT-Macher:innen mit GPT-5 endlich die neue Version seines großen Sprachmodells ankündigt.

Anzeige Anzeige

OpenAI: GPT-5 wird kommen!

Immerhin gab es aber einen echten Hinweis darauf, dass sie nicht mehr allzu lange darauf warten müssen. Denn der OpenAI-Forscher Xikun Zhang hatte am Tag des ChatGPT-Agent-Releases via X erklärt, dass GPT-5 kommen werde – versehen war das Versprechen mit einem Ausrufezeichen.

Schon zuvor hatten sich die Hinweise verdichtet, dass OpenAI mit GPT-5 auf der Zielgeraden ist, wie Techradar schreibt. Mitte Juli 2025 hatte der Entwickler Tibor Blaho einen Screenshot von einer Datei gepostet, in dem von „GPT-5 Reasoning Alpha“ die Rede war.

Anzeige Anzeige

Biosicherheit geht vor

Zudem wurde GPT-5 in OpenAIs internem Benchmark-Repository erwähnt, in dem es um das Thema Biosicherheit geht. Das könnte bedeuten, dass OpenAI die neue Sprachmodell-Version schon auf diesem sensiblen Gebiet testet – wie zuvor schon ChatGPT Agent. Konkret geht es dabei darum zu verhindern, dass potenzielle Angreifer:innen mithilfe von KI gefährliche Biowaffen entwickeln können.

Dass die Gerüchteküche rund um GPT-5 ausgerechnet jetzt wieder zu brodeln beginnt, hat nicht zuletzt mit dem neuen Agentenmodus von ChatGPT zu tun. Denn die Funktionen, die damit Einzug in den KI-Chatbot halten, hatten viele Beobachter:innen von einer neuen Sprachmodell-Version erwartet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Viele Funktionen in einem System

Mit ChatGPT Agent sollen Nutzer:innen etwa die E-Mail-Kommunikation, die Analyse großer Datenmengen sowie Buchungen oder Preisüberwachungen in die Hände der KI geben können. Mit GPT-5 sollen diese Tasks sowie Gedächtnis, Reasoning und die Möglichkeit, Objekte auf Bildern sowie in der Umgebung zu erkennen, in einem System vereint werden.

4 Bilder ansehen So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Damit könnten so verschiedene Aufgaben wie eine Bild-Analyse, Code-Interpretation, E-Mail-Kommunikation, Terminplanung oder Sprachzusammenfassungen von Meetings über einen Prompt angewiesen werden. Außerdem soll GPT-5 weniger halluzinieren als die Vorgänger – und angesichts der größeren Fähigkeiten will OpenAI offenbar auch in puncto Sicherheit die Zügel anziehen.

Anzeige Anzeige

Wann kündigt OpenAI GPT-5 offiziell an?

Einen offiziellen Release-Termin gibt es zwar noch nicht. Aber die Hinweise verdichten sich, dass es schon bald eine erste Ankündigung zu GPT-5 geben könnte.