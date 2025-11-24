Anzeige
News
OpenAI: So viel Apple steckt in den kommenden KI-Gadgets

OpenAI möchte 2026 eine Reihe von Hardwareprodukten auf den Markt bringen. Dabei spielen anscheinend einige ehemalige Apple-Angestellte eine wichtige Rolle. Was das für den iPhone-Hersteller bedeutet.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Zahlreiche Apple-Mitarbeiter:innen wechseln offenbar zu OpenAI. (Bild: Shutterstock/Ascannio)

Dass bei OpenAI einige führende Köpfe mit Apple-Vergangenheit tätig sind, ist nichts Neues. So wurde im Mai Jony Ive als Chefdesigner von OpenAI verpflichtet. Ive war von 1997 bis 2019 Chief Design Officer bei Apple und gestaltete in jener Zeit eine Vielzahl von Produkten maßgeblich mit.

Gurman: Viele Ingenieure wechseln direkt von Apple zu OpenAI

Der in Technologiekreisen sehr gut vernetzte Bloomberg-Journalist Mark Gurman schreibt in seinem aktuellsten Newsletter, dass OpenAI weiterhin Apple-Ingenieure abwerbe – und zwar vermehrt aus Apples Hardware-Entwicklungsteam.

„Mir wurde berichtet, dass OpenAI allein im letzten Monat über 40 Mitarbeiter für seine Geräteabteilung eingestellt hat – viele dieser Ingenieure kommen direkt vom iPhone-Hersteller“, schrieb Gurman.

Gurman: OpenAI holt Mitarbeiter aus vielen relevanten Apple-Abteilungen

Diese Personen kommen offenbar aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter Kameraentwicklung, iPhone-Hardware, Mac-Hardware, Chipentwicklung, aber auch Vision Pro-Entwicklung, Software und Human Factors. OpenAI scheint also Mitarbeiter aus vielen wichtigen Abteilungen abzuwerben. Das sei „bemerkenswert“, betonte Gurman und fügte an, dass Apple darüber „alles andere als erfreut“ sei.

Jony Ive und OpenAI-CEO Sam Altman hatten im Mai verkündet, dass das KI-Unternehmen an einer Reihe von Hardwareprodukten arbeite, die 2026 auf den Markt kommen könnten.

Apple tue sich schwer, wichtige Mitarbeiter:innen an sich zu binden

Der ehemalige Leiter des Industriedesigns von Apple, Evans Hankey, und Apples Ex-Hardware-Entwicklungsleiter Tang Tan arbeiten daran mit. Beide sind bereits seit 2023 Partner von Jony Ive.

Laut Gurman zeigen diese Personalwechsel, wie schwer sich Apple mittlerweile tue, wichtige Mitarbeiter:innen an sich zu binden. Es hätte einmal eine Zeit gegeben, da wärren Angestellte bereit dazu gewesen, auf Geld zu verzichten, um bei Apple arbeiten zu können. Diese Meinung herrsche laut Gurman mittlerweile nicht mehr vor.

