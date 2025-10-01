Sora 2 ist da: OpenAI gibt Nutzern ein mächtiges Deepfake-Werkzeug in die Hand

Sam Altman gibt seinen Nutzern auf den ersten Blick ein lustiges Spielzeug an die Hand, das auf den zweiten Blick sehr gefährlich werden könnte. (Foto: Rokas Tenys/Shutterstock)

Das KI-Unternehmen OpenAI aus dem kalifornischen San Francisco hat seine KI-Video-App Sora 2 veröffentlicht. Die App, die auf dem gleichnamigen Text-zu-Video-Modell basiert, ist zunächst auf Einladungsbasis für iOS-Geräte in den USA und Kanada verfügbar. Sie ermöglicht es Nutzer:innen, aus einfachen Texteingaben komplexe und stilistisch vielfältige Videoclips zu erstellen.

Gegenüber der ursprünglich vorgestellten Technologie-Demonstration hat das finale Produkt entscheidende Verbesserungen erhalten. So generiert Sora 2 nun auch passenden Ton und Dialoge zu den Videos und zeigt ein deutlich besseres Verständnis für physikalische Interaktionen in den Clips.

Mehr als nur KI: Die umstrittene Cameo-Funktion

Das Herzstück der App ist jedoch eine Funktion namens „Cameo“. Sie erlaubt es, Aufnahmen von echten Personen – deren Gesicht und Stimme – nahtlos in die KI-generierten Szenen zu integrieren. Stellt euch vor, ihr könntet ein Video von euch selbst erstellen, wie ihr eine Rede auf dem Mond haltet.

Während OpenAI die kreativen Möglichkeiten in den Vordergrund stellt, sehen kritische Beobachter:innen darin eine massive Verharmlosung der Deepfake-Technologie. Wie The Verge schreibt, gibt OpenAI seinen Nutzer:innen damit ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie im Grunde ihre Freunde „deepfaken“ könnten. Die Grenze zwischen einem humorvollen Clip und einer problematischen Manipulation sei fließend und schwer zu kontrollieren. Solche Werkzeuge werfen grundlegende Fragen zur digitalen Identität auf, wie sie schon länger im Kontext von Deepfakes diskutiert werden.

OpenAI verweist auf eingebaute Sicherheitsmechanismen. So muss jede Person, die per Cameo in einem Video erscheinen soll, explizit zustimmen. Diese Zustimmung kann laut dem Unternehmen jederzeit widerrufen werden, woraufhin die entsprechenden Videos von der Plattform entfernt würden. Zudem werden alle mit Sora 2 erstellten Clips mit sichtbaren Wasserzeichen und unsichtbaren C2PA-Metadaten als KI-generiert gekennzeichnet.

Wettbewerb und die Sorge vor dem „AI Slop“

Der Vorstoß von OpenAI ist auch als strategischer Angriff auf etablierte Social-Media-Plattformen zu verstehen. Insbesondere Meta aus Menlo Park und Google aus Mountain View stehen mit ihren Kurzvideo-Formaten auf Instagram und Youtube unter Druck. Die aktuelle Berichterstattung der Tech-Presse, zusammengefasst auf Techmeme, analysiert den Start von Sora 2 vor allem unter dem Aspekt des verschärften Wettbewerbs.

Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer Flut an minderwertigen KI-Inhalten, die oft als „AI Slop“ bezeichnet wird. Solche Inhalte könnten die Online-Informationsräume überschwemmen und authentische menschliche Kreativität verdrängen.

Jose Marichal, Professor für Politikwissenschaft an der California Lutheran University, warnte bereits im Vorfeld vor den gesellschaftlichen Folgen. Wenn wir die Vertrauenswürdigkeit unserer Informationsumgebung verlieren, laufe unsere Gesellschaft Gefahr, sich in Extreme zu spalten: entweder in totale Skepsis oder in unerschütterliche Gewissheit.

OpenAI hat mit Sora 2 ein technologisch beeindruckendes Werkzeug geschaffen, das einer breiten Masse von Nutzer:innen völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig legt das Unternehmen damit aber auch die Verantwortung für den Umgang mit einer potenziell disruptiven und riskanten Technologie in die Hände von Millionen von Menschen.

