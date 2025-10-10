OpenAI-Studie: GPT-5 soll 30 Prozent weniger politischen Bias aufweisen

KI-Modelle sollen neutral sein, sind es aber nicht – wie Untersuchungen zeigen. (Bild: Midjourney / t3n)

Das KI-Unternehmen OpenAI aus dem kalifornischen San Francisco hat neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die eine signifikante Reduzierung politischer Voreingenommenheit in seinen neuesten Sprachmodellen belegen sollen. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag darlegt, zeigen die Modelle GPT-5 Instant und GPT-5 Thinking einen um rund 30 Prozent geringeren Bias als ihre Vorgänger, darunter GPT-4o.

Dieser Fortschritt sei das Ergebnis eines neu entwickelten, detaillierten Bewertungsrahmens, der die Objektivität der Modelle unter realitätsnahen Bedingungen testen soll. Damit reagiert das Unternehmen auf die anhaltende Kritik an der potenziellen politischen Schlagseite von KI-Systemen.

Eigens entwickeltes Testverfahren

Kernstück des Ansatzes ist ein Set aus rund 500 Testanfragen (Prompts) zu 100 verschiedenen politischen und kulturellen Themen. Diese Prompts wurden bewusst mit unterschiedlicher politischer Färbung formuliert – von neutral über leicht tendenziös bis zu emotional stark aufgeladen. So wollen die Entwickler:innen die Robustheit der Modelle unter Stress testen.

Die Antworten der KI werden anschließend anhand von fünf sogenannten Bias-Achsen bewertet. Dazu zählen etwa die „asymmetrische Darstellung“ von Themen, bei der eine Perspektive überbetont wird, oder die „emotionale Eskalation“, bei der das Modell die aufgeladene Sprache des Nutzers oder der Nutzerin übernimmt und verstärkt.

Fortschritte, aber keine Perfektion

Die Ergebnisse zeigen laut OpenAI, dass die neuen Modelle vorwiegend bei neutralen und leicht gefärbten Anfragen eine hohe Objektivität wahren. Bei stark emotionalen und provokanten Prompts trete jedoch weiterhin eine moderate Voreingenommenheit auf. Die häufigsten Fehlerformen seien dabei die Äußerung eigener politischer Meinungen und die bereits erwähnte asymmetrische Darstellung von Sachverhalten.

Der Vorstoß von OpenAI ist eine direkte Antwort auf eine seit Jahren geführte Debatte. Immer wieder hatten unabhängige Studien darauf hingewiesen, dass große Sprachmodelle tendenziell eine politische Schlagseite aufweisen. Mit der Veröffentlichung der eigenen Methodik und konkreter Zahlen erhöht OpenAI die Transparenz und liefert einen messbaren Ansatz zur Beurteilung der eigenen Fortschritte.

Das Unternehmen betont, dass die Arbeit an der Objektivität der Modelle weitergehe. Die nun vorgestellte Methodik soll dabei helfen, Schwachstellen gezielt zu identifizieren und die Modelle weiter zu verbessern. Für die gesamte Branche ist dies ein wichtiger Schritt, da die politische Neutralität von KI-Systemen als eine der zentralen Herausforderungen für deren gesellschaftliche Akzeptanz gilt.