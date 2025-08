OpenAI träumt von smarten KI-Agenten – und ist dem Ziel näher als je zuvor

OpenAIs Weg an die KI-Spitze. (Foto: Shutterstock / Novikov Aleksey)

OpenAI hat sich innerhalb weniger Jahre vom Forschungsprojekt zum KI-Giganten entwickelt – nicht zuletzt dank des Überraschungserfolgs von ChatGPT. Aber das war erst der Anfang: Wie Techcrunch berichtet, verfolgt OpenAI das ambitionierte Ziel, eine KI zu entwickeln, die jede erdenkliche Aufgabe für die Nutzer:innen übernehmen kann.

Anzeige Anzeige

Die GPT-Modelle brauchten Mathe-Nachhilfe

Zu Beginn glänzten die GPT-Modelle von OpenAI vor allem in der Textverarbeitung. Inzwischen haben sie auch beim Rechnen aufgeholt: Eines der Modelle gewann kürzlich sogar eine Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade. Das Team dahinter, das intern als „Math Gen“ bekannt ist, gilt heute als zentral für OpenAIs Bemühungen, sogenannte Reasoning-Modelle zu entwickeln.

OpenAI ist überzeugt, dass sich die Reasoning-Fähigkeiten, an denen das „Math Gen“-Team forscht, auch auf andere Bereiche übertragen lassen und letztlich die Agenten antreiben werden, von denen das Unternehmen schon immer geträumt hat. „Irgendwann wirst du dem Computer einfach sagen, was du brauchst – und er wird all diese Aufgaben für dich erledigen“, sagte OpenAI-CEO und Mitgründer Sam Altman schon im Jahr 2023. „Die Vorteile davon werden enorm sein.“

Anzeige Anzeige

Reasoning-Modelle auf dem Weg zu echter AGI

Der Aufstieg von Reasoning-Modellen und Agenten bei OpenAI ist eng mit einem bekannten Trainingsansatz verknüpft – nämlich dem Reinforcement Learning (RL), also dem Lernen durch Rückmeldung in simulierten Umgebungen. Dieser Ansatz ist nicht neu: Schon 2016 sorgte das damalige KI-Startup Deepmind mit Alpha Go für Schlagzeilen, als es den Weltmeister im komplexen Brettspiel Go besiegte.

Etwa zur selben Zeit begann Andrej Karpathy, einer der ersten OpenAI-Mitarbeiter, darüber nachzudenken, wie sich RL nutzen lässt, um eine KI zu entwickeln, die mit einem Computer interagieren kann. Erst 2023 gelang OpenAI der nächste Durchbruch: Das Team kombinierte Sprachmodelle, RL und eine Technik namens „Test-Time Computation“. Letztere erlaubt es der KI, mehr Zeit und Rechenleistung für Planung und Verifikation zu nutzen, bevor eine Antwort gegeben wird. So entstand das neue „Chain-of-Thought“-Prinzip.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So lernte die KI, eigenständig nachzudenken

Das Ziel der KI-Forschung ist seit jeher die Entwicklung von AGI, also der Nachbildung menschlicher Intelligenz. Und wie OpenAI schon mehrfach betonte, ist das Unternehmen auf einem guten Weg dorthin. „Ich konnte sehen, wie das Modell begann zu denken“, sagte El Kishky, ein KI-Entwickler von OpenAI. „Es bemerkte Fehler, ging zurück, wurde frustriert. Es war, als würde man die Gedanken einer Person lesen.“ Die einzelnen Methoden waren nicht neu, aber ihre Kombination war bis dahin einzigartig und ebnete den Weg für o1, das erste Reasoning-Modell von OpenAI. Das Unternehmen erkannte schnell, dass sich die Planungs- und Evaluationsfähigkeiten der Reasoning-Modelle hervorragend für Agenten eignen.

Nach diesem Meilenstein stellte OpenAI ein neues Team für die Entwicklung smarter KI-Agenten zusammen. Das Ziel bestand darin, KI-Systeme zu schaffen, die komplexe Aufgaben bewältigen können. Aktuelle KI-Agenten funktionieren vor allem in klar definierten Bereichen. Bei subjektiven Aufgaben versagen die Systeme allerdings noch oft, da sie zu langsam sind und Fehler machen. OpenAI arbeitet aber schon an neuen RL-Methoden, um auch solche Aufgaben zu bewältigen. „Der Fortschritt war unglaublich schnell. Ich sehe keinen Grund, warum er sich verlangsamen sollte“, so Noam Brown, einer der KI-Entwickler von OpenAI.

Anzeige Anzeige

GPT-5: Das nächste große Ding von OpenAI?

Die neuen Techniken könnten bald auch in GPT-5 zum Einsatz kommen, dem nächsten großen Modell, mit dem OpenAI seine Führungsposition ausbauen will. Ziel des Modells ist es, einen KI-Agenten zu schaffen, der automatisch versteht, was Nutzer:innen wollen – und das auch praktisch umsetzen kann. Ob dieses Versprechen eingehalten wird, bleibt abzuwarten. OpenAI-CEO Sam Altman selbst legte die Messlatte jedenfalls äußerst hoch, als er sagte, die Leistungsfähigkeit von GPT-5 habe ihm nahezu Angst eingeflößt.

7 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n