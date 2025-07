Die Fünf-Milliarden-Dollar-Frage: Ist OpenAIs Erfolg nur auf Sand gebaut?

Das KI-Unternehmen OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien hat einen neuen, beeindruckenden Meilenstein erreicht. Wie der US-Sender CNBC berichtet, erzielt das Unternehmen hinter ChatGPT mittlerweile einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von zehn Milliarden US-Dollar. Diese Kennzahl beschreibt die auf ein Jahr hochgerechneten, vertraglich gesicherten Umsätze.

Anzeige Anzeige

Dieser beeindruckenden Zahl steht jedoch eine ebenso gewaltige Summe auf der Ausgabenseite gegenüber. So soll OpenAI allein im vergangenen Jahr einen Verlust von rund fünf Milliarden Dollar eingefahren haben, wie das Magazin Futurism unter Berufung auf frühere Berichte schreibt. Die Einnahmen stammen zwar aus den verschiedenen Abo-Modellen für Privat- und Geschäftskund:innen sowie der Programmierschnittstelle (API), scheinen die immensen Betriebskosten aber bei Weitem nicht zu decken.

Der teure Preis der künstlichen Intelligenz

Die Ursache für dieses finanzielle Ungleichgewicht liegt in der Natur der Technologie selbst. Das Trainieren und Betreiben von leistungsfähigen KI-Modellen wie GPT-4o erfordert eine enorme Rechenleistung. Die Kosten für Zehntausende spezialisierte Nvidia-Prozessoren, der immense Energieverbrauch der Rechenzentren und die hohen Gehälter für Spitzen-Forscher:innen und -Entwickler:innen summieren sich zu Beträgen, die selbst die schnell wachsenden Umsätze übersteigen.

Anzeige Anzeige

Diese Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben ruft Kritiker:innen auf den Plan. Der Tech-Analyst Ed Zitron vertritt die These, es braue sich eine Art „Subprime-KI-Krise“ zusammen. In seiner Analyse zieht er Parallelen zur Finanzkrise von 2007 und argumentiert, die gesamte Tech-Industrie habe sich auf eine Technologie gestürzt, die zu stark subventionierten Preisen verkauft werde und deren Geschäftsmodell im Kern nicht profitabel sei.

Die Folgen sind bereits spürbar

Dass dieser Kostendruck kein theoretisches Konstrukt ist, zeigen erste Entwicklungen im Markt. So sah sich das Unternehmen Anysphere, das mit „Cursor“ einen KI-gestützten Code-Editor auf Basis von Modellen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic anbietet, kürzlich zu massiven Preiserhöhungen gezwungen. Dies wurde in der Community direkt auf die gestiegenen Kosten für die KI-Infrastruktur zurückgeführt. Es ist ein Beispiel dafür, wie der Druck der Modell-Anbieter an die Endkund:innen weitergegeben wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch OpenAI selbst justiert seine Preisstrategie. Neben den bekannten Abos für Privatnutzer:innen und Teams setzt das Unternehmen vorwiegend auf zahlungskräftige Unternehmenskunden. Mit „ChatGPT Enterprise“ und neuen Angeboten wie beschleunigter Verarbeitung für zahlende API-Kund:innen versucht man, die Einnahmequellen zu diversifizieren und vor allem die Margen zu erhöhen.

Die Jagd nach den zahlenden Nutzer:innen

Die zentrale Herausforderung für OpenAI-Chef Sam Altman und sein Team bleibt die Konversion. Wie kann man die Hunderte Millionen Menschen, die ChatGPT wöchentlich kostenlos nutzen, in zahlende Kund:innen verwandeln? Eine harte Bezahlschranke für das Basisprodukt dürfte kaum durchsetzbar sein, insbesondere angesichts der starken und teils kostenlosen Konkurrenz von Google, Apple und anderen.

Anzeige Anzeige

Der Fokus liegt daher klar auf dem Unternehmenssektor. Mit drei Millionen zahlenden Geschäftsnutzer:innen ist hier bereits eine Basis geschaffen. Ob diese ausreicht, um die Fünf-Milliarden-Dollar-Verlustlücke zu schließen und ein nachhaltig profitables Unternehmen aufzubauen, wird sich zeigen müssen. Für alle Entwickler:innen und Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Technologie von OpenAI aufbauen, bleibt die finanzielle Gesundheit des KI-Pioniers eine Variable von entscheidender Bedeutung.