OpenAIs Sora kostenlos nutzen: So könnt ihr mit der KI Videos in der Bing-App erstellen

Mittlerweile gibt es zahlreiche KI-Modelle, die auch Videos für euch generieren können. Allerdings ist die Nutzung dabei recht teuer oder der Zugang noch stark limitiert. So kostet etwa Googles Video-KI Veo 3 aktuell rund 275 US-Dollar im Monat. Umso erstaunlicher ist es, dass ihr ab sofort eine beliebte Video-KI komplett kostenlos nutzen könnt – OpenAIs Sora.

So nutzt ihr Sora kostenlos über Bing

Noch erstaunlicher ist das Ganze, wenn wir einen Blick auf den eigentlichen Preis von Sora werfen. Denn OpenAI lässt euch normalerweise nur Videos mit der KI generieren, wenn ihr ChatGPT Pro abonniert habt. Der Kostenpunkt beläuft sich dabei auf 200 Dollar pro Monat. Jetzt ist die Video-KI aber in der Bing-App gelandet. Der Release für die Desktopvariante von Bing soll künftig folgen. Aktuell müsst ihr zwangsläufig die Smartphone-App nutzen.

Habt ihr die App installiert und geöffnet, müsst ihr euch zunächst mit einem Microsoft-Account anmelden. Tippt anschließend unten rechts auf das Boxsymbol und wählt dann „Video-Ersteller“ aus. Wie bei Chatbots üblich, werdet ihr hier mit einer Eingabezeile begrüßt. Dort könnt ihr per Text-Prompt eingeben, was Sora für euch kreieren soll. Darunter finden sich mehrere Optionen, die aber fast alle fest ausgewählt sind. So lassen sich aktuell lediglich Clips mit einer Länge von fünf Sekunden und einem Bildverhältnis von 9:16 erstellen. Künftig sollen aber auch Videos in 16:9 möglich sein.

Unter der Eingabezeile könnt ihr euch Inspiration holen. Dort seht ihr mehrere Beispielvideos samt des genutzten Prompts. Zudem gibt euch Microsoft in der Ankündigung weitere Tipps für präzise Video-Prompts. Um Sora in Bing selbst auszuprobieren, haben wir von der KI ein Video verlangt, in dem eine Ente in einer Badewanne schwimmt. Wie gut Sora diesen Prompt beim ersten Versuch umgesetzt hat, könnt ihr im Video oben sehen. Alle erstellten Clips lassen sich direkt aus der App herunterladen, weiterleiten und werden für 90 Tage gespeichert.

Das Erstellen von Sora-Videos über Bing kommt aber auch mit Einschränkungen. Microsoft und OpenAI erlauben euch zunächst zehn Videos, die mit der Voreinstellung „schnell“ erstellt werden. Dadurch sind die Clips innerhalb von wenigen Sekunden fertig. Alternativ könnt ihr „langsam“ auswählen. Dann dauert die Videoerstellung allerdings mehrere Stunden. Solltet ihr eure schnellen Video-Prompts aufgebraucht haben, könnt ihr 100 Microsoft-Reward-Punkte einsetzen, um eine weitere Erstellung zu erhalten. Die Punkte erhaltet ihr etwa für Suchen über Bing, das Surfen mit dem Browser oder über das Zocken in der Xbox-App für Windows.

Das sind die besten Videos von Sora

