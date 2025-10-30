Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Opendesk statt Office: Der Internationale Gerichtshof setzt ein Zeichen

Der Internationale Gerichtshof wechselt von Microsoft Office zu Opendesk – ein teurer, aber richtiger Schritt. Denn wer unabhängig urteilen will, sollte auch technologisch auf eigenen Beinen stehen.

Von Luca Caracciolo
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Opendesk statt Office: Der Internationale Gerichtshof setzt ein Zeichen
Der internationale Gerichtshof macht sich von US-Cloudanbietern frei. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Wenn selbst der Internationale Gerichtshof in Den Haag seine IT-Infrastruktur von Microsoft Office auf Opendesk umstellt, ist das mehr als nur ein symbolischer Schritt. Die Trump-Regierung hatte den Gerichtshof in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Für die 1.800 Mitarbeitenden bedeutet ein solcher Software-Umstieg einen hohen Aufwand und zusätzliche Kosten. Trotzdem ist die Entscheidung richtig, denn in einer Welt, in der Technologie zu einem geopolitischen Druckmittel geworden ist, wird digitale Souveränität zur Frage der Handlungsfähigkeit.

Anzeige
Anzeige

Auch die österreichische Politik zieht Konsequenzen. So hat das Wirtschaftsministerium 1.200 Mitarbeitende von Microsofts Cloud-Diensten auf die europäische Lösung Nextcloud migriert. Dies ist ein Signal an andere öffentliche Einrichtungen, eigene Lösungen zu fördern und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Diese Beispiele zeigen, dass die Zeit der Bequemlichkeit vorbei ist. Denn noch immer hängen große Teile Europas – Regierungen ebenso wie Unternehmen – am Tropf weniger US-Anbieter. Sollte die politische Lage weiter eskalieren und eine US-Regierung unter Trump Technologie zunehmend als Druckmittel einsetzen, könnte mangelnde digitale Souveränität schnell zur echten Gefahr werden – politisch, aber auch wirtschaftlich.

Anzeige
Anzeige

Wie gefährdet ist mein Business?

Deshalb sollten jetzt vor allem alle Behörden und Unternehmen prüfen, ob ihre Arbeit oder ihre Produkte besonders anfällig für Boykotte, Embargos oder politische Einflussnahme sind. Was ist beispielsweise mit dem niederländischen Unternehmen ASML? Es stellt lithografische Maschinen her, die für die weltweite Chipproduktion essenziell sind und längst zum Streitpunkt geopolitischer Auseinandersetzungen geworden sind.

Empfehlungen der Redaktion

So haben die USA auf ein Exportverbot der modernsten ASML-Maschinen nach China hingewirkt, um Pekings Halbleiterentwicklung zu verlangsamen. Das zeigt: Selbst hochspezialisierte europäische Unternehmen sind nicht davor geschützt, zwischen die Fronten globaler Machtpolitik zu geraten. Was wäre aber, wenn ASML in Zukunft anders agieren und den Export seiner Maschinen wieder in Aussicht stellen wollen würde? Es sollte potenzielle Druckmittel von außen und Abhängigkeiten entsprechend reduzieren, im besten Fall sogar eigene entwickeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In einer hoch arbeitsteiligen Welt sind Souveränitätsbestrebungen kein einfaches Unterfangen. Aber es hilft nichts: Die internationalen Verflechtungen, die in den vergangenen Jahrzehnten auf wirtschaftlicher Ebene entstanden sind, funktionieren zunehmend nach anderen Regeln. Die Ironie der Geschichte: Diese Regeln folgen nicht mehr so sehr dem Prinzip freier Märkte, sondern dem der strategischen Interessen. Technologie ist kein neutraler Wettbewerbsfaktor mehr, sondern ein Machtinstrument in der geopolitischen Auseinandersetzung.

Europa muss sich auf diese neuen Spielregeln einstellen. Damit ist digitale Souveränität kein Luxusprojekt mehr. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass unser Kontinent auch in Zukunft handlungsfähig bleibt.

Lokale KI: Mit diesen 5 Tools kein Problem

7 Bilder ansehen
Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren