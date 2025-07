1-Terabit-Chip: Neuer Daten-Turbo soll KI-Rechenzentren revolutionieren

Der Energiehunger von KI-Systemen erreicht kritische Grenzen. Eine neue Chip-Technologie setzt jetzt an einem fundamentalen Hebel an, um das Problem zu lösen. (Bild: Midjourney/t3n)

Einem Team von Forscher:innen der Universität Laval im kanadischen Québec ist ein bedeutender Durchbruch in der Silizium-Photonik gelungen. Sie entwickelten einen optischen Chip, der Datenraten von über einem Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erreicht und damit bestehende Technologien um fast das 20-fache übertrifft.

Ihre Ergebnisse hat die Gruppe um den Doktoranden Alireza Geravand und Professor Wei Shi im renommierten Fachjournal Nature Photonics veröffentlicht. Die Innovation liegt in der Art, wie der Chip Licht zur Datenübertragung nutzt: Er moduliert nicht nur die Intensität, sondern erstmals auch die Phase der Lichtwellen kontrolliert bei extrem hohen Geschwindigkeiten.

Moderne KI-Systeme benötigen für das Training ihrer Modelle riesige Datenmengen, die zwischen zehntausenden von Prozessoren ausgetauscht werden müssen. Diese Kommunikation ist ein zentraler Flaschenhals und ein enormer Energiefresser. Der neue Chip-Ansatz adressiert genau dieses Problem.

Wie das populärwissenschaftliche Magazin phys.org berichtet, könnte man mit der demonstrierten Geschwindigkeit von 1 Tbit/s einen Datensatz, der dem Inhalt von 100 Millionen Büchern entspricht, in weniger als sieben Minuten übertragen. Laut dem Erstautoren der Studie, Alireza Geravand, würde dieser Vorgang lediglich vier Joule an Energie verbrauchen – genug, um einen Milliliter Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen.

Der Trick mit dem doppelten Ring: Wie die neue Technik funktioniert

Die Technologie basiert auf sogenannten Mikroringmodulatoren (MRMs), winzigen ringförmigen Wellenleitern auf einem Silizium-Chip. Bisherige MRM-Designs, die nur die Lichtintensität steuern (im Prinzip Licht an/aus), leiden bei hohen Geschwindigkeiten unter Signalverzerrungen, dem sogenannten Frequenz-Chirp.

Der entscheidende architektonische Kniff der kanadischen Forscher:innen ist, ein Paar dieser Ringmodulatoren in eine übergeordnete Struktur, ein sogenanntes Mach-Zehnder-Interferometer, einzubetten. In dieser „Push-Pull-Konfiguration“ kann ein Ring die Intensität und der andere die Phase des Lichts präzise und unabhängig voneinander manipulieren. Das Ergebnis ist ein sauberes, stabiles und extrem schnelles Datensignal.

Vom Labor zur Fabrik: Der Weg in den Markt

Besonders relevant für eine zukünftige Anwendung ist, dass der Chip in einem CMOS-kompatiblen Prozess hergestellt wurde. Das bedeutet, er könnte potenziell in denselben Fabriken und mit ähnlichen Verfahren gefertigt werden wie die heute allgegenwärtigen Computerchips, was eine kostengünstige Massenproduktion ermöglichen würde.

Der Ansatz ist keine ferne Utopie, sondern die Weiterentwicklung eines klaren Industrietrends. Große Player wie der Chip-Hersteller Intel treiben die Silizium-Photonik seit Jahren voran, um die Grenzen von Kupferverbindungen zu überwinden. Auch der GPU-Spezialist Nvidia setzt bereits auf optische Verbindungen und einfachere Mikroringmodulatoren, um die Kommunikation seiner KI-Beschleuniger zu optimieren.

Allerdings ist der Sprung von einem im Labor demonstrierten Rekord zur zuverlässigen, in Serie gefertigten Hardware eine Herausforderung, die Zeit und erhebliche Investitionen erfordert. Die Integration solcher photonischen Chips in komplexe Prozessor-Packages ist technologisch anspruchsvoll und birgt Hürden bei der Kühlung, der Energieversorgung und der Fehleranfälligkeit im Dauerbetrieb.

Die Forscher:innen selbst geben eine realistische Einschätzung. „Vor zehn Jahren hat unser Labor die Grundlagen für diese Technologie gelegt. Heute heben wir sie auf die nächste Stufe“, so Geravand in phys.org. „Vielleicht wird die Industrie in ein paar Jahren aufschließen und diese Innovation ihren Weg in die reale Welt finden.“

