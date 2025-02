Diese Oscar-Kandidaten könnt ihr auf Amazon Prime Video, Netflix und Disney Plus streamen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Am 2. März finden die Academy Awards in Los Angeles statt. Wer die Übertragung hierzulande verfolgen will, muss etwas länger aufbleiben und die Nacht vom 2. bis 3. März durchmachen. Ganz ohne Schlafmangel könnt ihr euch schon jetzt einige der nominierten Oscar-Filme anschauen – und das gemütlich von der heimischen Couch aus.

Denn einige der Oscar-Kandidaten finden sich schon jetzt auf beliebten Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video. Wir verraten euch zunächst, wo ihr die Oscar-Kandidaten in der Kategorie Bester Film streamen könnt und geben euch anschließend ein paar Empfehlungen aus anderen Kategorien an die Hand. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Titeln, die euch am meisten interessieren.

Oscars-Filme streamen: Die Nominierten für den Besten Film

Auch in diesem Jahr sind wieder zehn Filme in der Kategorie Best Picture nominiert. Leider werdet ihr nicht alle der hier aufgelisteten Filme auf Streaming-Plattformen finden. Denn einige starten hierzulande erst nach den Oscars in den Kinos oder als VOD. Sollte sich etwas daran ändern, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Anora

Das Comedy-Drama dreht sich um Anora, eine junge Stripperin aus New York. Eines Nachts trifft sie auf Ivan, den Sohn eines Oligarchen, verliebt sich in ihn und heiratet ihn kurzerhand. Doch die Hochzeit sorgt bei der Familie des jungen Russen nicht gerade für Begeisterung. Regie führte Sean Baker, dessen Film The Florida Project schon für einen Oscar nominiert war.

Aktuell könnt ihr Anora bei Amazon Prime Video kaufen*. Die Preise unterscheiden sich dabei je nach gewählter Auflösung. So kostet die SD-Version knapp zehn Euro, während ihr für HD-Auflösung knapp 12 Euro zahlt. Wer Anora in 4K-Auflösung sehen möchte, muss knapp 14 Euro bezahlen. Der Film bleibt nach dem Kauf aber in eurem Konto jederzeit abrufbar.

The Brutalist

The Brutalist zeigt die Geschichte des fiktiven Architekten László Tóth, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ungarn auswandert und in der USA versucht, ein neues Leben aufzubauen. Doch dort muss er ganz von vorn beginnen, bis sein Talent Anerkennung findet. Die Rolle des ungarischen Architekten übernimmt Adrien Brody (Oscarpreisträger als Bester Hauptdarsteller in Der Pianist).

Aktuell ist The Brutalist nur in Kinos zu sehen. Da der Kinostart hierzulande erst Ende Januar erfolgte, dürfte es noch eine Weile dauern, bis der Film als VOD oder gar in Streaming-Abos verfügbar ist – obwohl ihr The Brutalist bei Amazon Prime Video schon vorbestellen* könnt. Vermutlich wird das erst nach der Oscar-Verleihung der Fall sein. Sollte The Brutalist viele Preise in den insgesamt zehn Kategorien abräumen, in denen er nominiert ist, könnte das Filmstudio den Hype aber anschließend mitnehmen wollen.

Like A Complete Unknown

Bei Like A Complete Unknown handelt es sich um ein Biopic, das den Aufstieg des jungen Bob Dylan verfolgt. Die Rollen des legendären Musikers übernimmt Timothée Chalamet (Oscarnominiert als Bester Schauspieler in Call Me By Your Name). Leider werden wir in Deutschland wohl auch erst nach den Oscars in den Genuss von Like A Complete Unknown als VOD kommen. Der Oscar-Kandidat läuft erst ab dem 27. Februar 2025 in den Kinos.

Konklave

Zur Wahl eines neuen Papstes reisen Kardinäle aus der ganzen Welt in den Vatikan. Dort muss Kardinal Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes (nominiert als Bester Nebendarsteller in Schindlers Liste) für Ordnung sorgen. Allerdings entbrennen hinter verschlossenen Türen Intrigen und Machtspiele.

Diesen Oscar-Kandidaten könnt ihr bald als VOD ansehen. Der Start von Konklave bei Amazon Prime Video* erfolgt am 21. Februar 2025. Wie schon bei anderen Filmen richtet sich der Preis nach der gewünschten Videoqualität. SD gibt es für zwölf Euro, während HD knapp 14 und 4K knapp 17 Euro kosten.

Dune: Part Two

Dune Part Two setzt die Geschichte des jungen Paul Atreides fort. Von den Fremen lernt er, wie er auf dem Wüstenplaneten Arrakis überleben kann. Dabei wird er immer wieder von grauenvollen Zukunftsvisionen geplagt. Welche Rolle spielt er dabei und kann er diejenigen bestrafen, die seine Familie zerstört haben?

Da der zweite Teil von Dune schon vor geraumer Zeit in den Kinos lief, gibt es ihn mittlerweile auf mehreren Plattformen. Wer ein Sky-Abo hat, kann sich den zweiten Teil der Saga ohne weitere Kosten anschauen. Auf Amazon Prime Video könnt ihr Dune Part Two kaufen*. Eine Leihoption gibt es noch nicht.

Emilia Pérez

Die Kombination aus Musical und Thriller zeigt die Geschichte einer jungen Anwältin, die von einem mexikanischen Drogenboss entführt wird. Als dieser offenbart, dass er seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen und eine Frau werden möchte, soll sie ihm bei dem Unterfangen helfen.

Eure Chancen, Emilia Pérez hierzulande noch vor den Oscars zu schauen, stehen schlecht, falls ihr den Film im Kino verpasst habt. Denn dort startete er schon im November 2024. Viele Kinos haben ihn schon wieder aus dem Programm genommen. Euch bleibt also nur, bis zum 10. April 2025 zu warten. Dann soll Emilia Peréz als VOD auf Amazon Prime Videozur Verfügung stehen. Schon jetzt könnt ihr den Film vorbestellen.

Für immer hier

Im Rio de Janeiro der 70er-Jahre wird der Kongressabgeordnete Rubens Pavia verschleppt. Seine Frau Eunice, gespielt von Fernanda Torres, begibt sich auf die Suche nach ihm und der Wahrheit. Der brasilianische Regisseur Walter Salles erzählt damit die Geschichte einer Familie, bei der er selbst als Kind häufig zu Besuch war.

Auch bei Für immer hier müsst ihr euch noch gedulden. Der Kinostart des Dramas ist für den 13. März 2025 angesetzt. Einen Termin für die Veröffentlichung als VOD gibt es bislang nicht. Diese dürfte aber auch noch einige weitere Monate auf sich warten lassen.

Nickel Boys

Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Buch und erzählt von der Freundschaft zweier junger Afroamerikaner. Diese lernen sich in der Besserungsanstalt „Nickel Academy“ kennen. Aktuell gibt es keinen Termin für Nickel Boys in deutschen Kinos. Wie TVMovie allerdings bei Amazon erfahren hat, landet der Oscar-Kandidat ab dem 27. Februar 2025 im Abo des Streaming-Dienstes.

The Substance

In diesem Mix aus Science-Fiction und Horror wird die namensgebende Substance als Beauty-Produkt auf den Markt gebracht. Nur eine Dosis soll ausreichen, um Menschen schöner, jünger und attraktiver zu machen. Demi Moore (Ghost – Nachricht von Sam) könnte ihren ersten Oscar bekommen.

The Substance findet ihr Amazon Prime Video*– im Original mit Untertiteln. Das aber sogar kostenlos, wenn ihr den Mubi-Channel zuvor nicht ausprobiert habt. Hier könnt ihr sieben Tage lang ohne weitere Kosten viele weitere Genrefilme schauen. Solltet ihr nicht rechtzeitig kündigen, kostet der Mubi-Kanal im Anschluss knapp 14 Euro pro Monat. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann The Substance für 4,99 Euro bei Amazon Prime Video leihen.

Wicked

Wicked basiert auf dem gleichnamigen Musical und zeigt, was vor dem Zauberer von Oz in der magischen Welt passiert ist. Elphaba, die durch ihre grüne Hautfarbe eine Außenseiterin ist, muss sich in der Schule mit der populären Glinda ein Zimmer teilen. Noch ahnen sie nicht, dass sie später einmal zu den mächtigsten Hexen von Oz werden.

Auch Wicked könnt ihr über Amazon Prime Video * anschauen. Zwar ist bislang nur die Kaufversion verfügbar, doch in den kommenden Wochen dürfte womöglich auch eine Leihvariante folgen. Aktuell kostet der Oscar-Kandidat noch zwischen zwölf und 17 Euro – je nach gewählter Qualität.

Weitere Empfehlungen aus anderen Oscar-Kategorien

Hier listen wir euch noch weitere Empfehlungen abseits der Nominierten für den Besten Film vor. Diese Oscar-Kandidaten findet ihr teilweise sogar im Abo diverser Streaming-Dienste oder sogar kostenlos auf Youtube und in den Mediatheken.

Amazon Prime Video

Netflix

Die einzige Frau im Orchester (nominiert als Beste Kurzdokumentation): verfügbar im Netflix-Abo

(nominiert als Beste Kurzdokumentation): verfügbar im Netflix-Abo Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln (nominiert als Bester Animationsfilm): verfügbar im Netflix-Abo

(nominiert als Bester Animationsfilm): verfügbar im Netflix-Abo The Six Triple Eight (nominiert für Besten Song): verfügbar im Netflix-Abo

Disney+

Inside Out 2 (nominiert als Bester Animationsfilm): verfügbar im Abo bei Disney+

(nominiert als Bester Animationsfilm): verfügbar im Abo bei Disney+ Alien Romulus (nominiert für Beste visuelle Effekte): verfügbar im Abo bei Disney+

(nominiert für Beste visuelle Effekte): verfügbar im Abo bei Disney+ Planet der Affen: New Kingdom (nominiert für Beste visuelle Effekte): verfügbar im Abo bei Disney+

(nominiert für Beste visuelle Effekte): verfügbar im Abo bei Disney+ Sugarcane: Der Wahrheit auf der Spur (nominiert als Beste Dokumentation): verfügbar im Abo bei Disney+

(nominiert als Beste Dokumentation): verfügbar im Abo bei Disney+ Elton John: Never Too Late (nominiert für Besten Song): verfügbar im Abo bei Disney+

Youtube und Mediatheken

Incident (nominiert als Beste Kurzdokumentation): frei verfügbar auf Youtube

(nominiert als Beste Kurzdokumentation): frei verfügbar auf Youtube Instruments of a Beating Heart (nominiert als beste Kurzdokumentation) frei verfügbar auf Youtube

(nominiert als beste Kurzdokumentation) frei verfügbar auf Youtube Schöne Männer (nominiert als Bester animierter Kurzfilm): kostenlos in der Arte Mediathek

(nominiert als Bester animierter Kurzfilm): kostenlos in der Arte Mediathek I’m Not A Robot (nominiert als Bester Kurzfilm): kostenlos auf Youtube

