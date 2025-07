Big Brother und Meme-Star: Wer ist Palantir-Chef Alex Karp?

Palantir-CEO Alex Karp beim Weltwirtschaftsforum in Davos, 2022. (Foto: picture alliance/KEYSTONE | GIAN EHRENZELLER)

Alex Karp ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme unter den CEOs großer amerikanischer Tech-Konzerne. Von Google-Chef Sundar Pichai über Microsoft-Boss Satya Nadella und Apple-CEO Tim Cook bis hin zu Facebook-Gründer Mark Zuckerberg: Sie alle haben einen technischen Background. Der gebürtige New Yorker Karp hingegen hat in Frankfurt seinen Doktor in Philosophie gemacht.

Aber auch das von ihm und dem umstrittenen Milliardär Peter Thiel gegründete Tech-Unternehmen Palantir hat auf den ersten Blick wenig Ähnlichkeiten mit Konzernen wie Apple, Facebook, Microsoft oder Google. Denn während die Produkte und Dienste auch an Endverbraucher:innen verkaufen, sind die Kund:innen von Palantir Regierungsbehörden und Großkonzerne.

Außenwahrnehmung ist dementsprechend ein deutlich geringeres Problem. Nachdem etwa Google aufgrund interner und externer Proteste 2018 einen lukrativen Auftrag des Pentagons für KI-gestützte Drohnen sausen gelassen hatte, stieg stattdessen Palantir ein. Für Karp selbstverständlich, so selbstverständlich sogar, dass er im Rahmen eines Investorendialogs erklärte, Palantir mache Amerika „tödlicher“. Was für Pichai oder Nadella undenkbar wäre, ist für den Palantir-Chef normale Image-Pflege.

Überhaupt pflegt Karp Distanz zum Silicon Valley. In seinem Buch The Technological Republic kritisiert er die dortigen Unternehmer scharf. Während er und seine Angestellten dabei geholfen hätten, die Leben US-amerikanischer Soldaten zu schützen, würden die großen Tech-Konzerne banale Smartphone-Spiele pushen.

Eine Meinung, die Karp schon länger öffentlich vertritt. Etwa in einem Zitat, das Palantir 2019 einem Tweet veröffentlichte, nachdem das Unternehmen den zuvor von Google gehaltenen Verteidigungsvertrag übernommen hatte: „Das Silicon Valley sagt dem Durchschnittsamerikaner: ‚Ich werde eure Verteidigungsbedürfnisse nicht unterstützen‘, während es Produkte verkauft, die Amerika schaden.“

2020 zog Karp mit seinem Unternehmen dann auch von Kalifornien nach Colorado. Denn, so erklärt er dem Wall Street Journal, „wir scheinen immer weniger die Werte und Verpflichtungen des Technologiesektors zu teilen“.

Peter Thiel und Palantir

Karp lernte Thiel an der Stanford Law School kennen. Eine Zeit, die Karp gegenüber der New York Times als „die schlimmsten drei Jahre meines Erwachsenenlebens“ bezeichnete. Mit Thiel hat sich Karp jedoch nach eigenen Angaben auf Anhieb verstanden. Nach seiner Promotion in Deutschland trafen sich die zwei Männer 2002 wieder – und begannen gemeinsam, sich Geschäftsideen zu überlegen.

Ein Jahr später gründeten die zwei dann Palantir. Die Idee kam von Thiel, der davon überzeugt war, dass sich die Technologie, die bei seinem zweiten Startup – Paypal – für die Aufdeckung von Schwarzgeldtransaktionen genutzt wurde, auch zum Aufspüren von Terroristen nutzen ließe.

„Weiß Gott, warum mich Peter als Mitbegründer ausgewählt hat“, so Karp gegenüber der New York Times. Fügt dann aber hinzu: „Es war, in aller Bescheidenheit, eine sehr gute Wahl.“

Die Anschubfinanzierung von Palantir in Höhe von 30 Millionen US-Dollar kam ebenfalls überwiegend von Thiel und dessen Risikokapitalfonds. Sowohl Thiel als auch Karp bezeichnen die Anfangsphase des Unternehmens als schwierig. Dennoch hatte das Unternehmen knapp zehn Jahre nach Gründung etwa 1.200 Angestellte und wurde auf 9 Milliarden Dollar bewertet.

Dabei hatte es da längst die ersten Skandale um die Firma gegeben. 2012 wurde etwa ein Vertrag von der Polizei von New Orleans aufgekündigt, nachdem Kritik laut wurde, dass der Einsatz der Palantir-Software den Datenschutz der Bürger:innen aushöhle und einen negativen Effekt auf die schwarze Bevölkerung der Stadt hätte.

Ein Jahr zuvor hatten Aktivist:innen unter dem Anonymous-Banner Belege veröffentlicht, wonach Palantir an einer Desinformationskampagne gegen Wikileaks und den Journalisten Glenn Greenwald beteiligt gewesen sei. Karp entschuldigte sich später bei Greenwald.

Den Aufstieg von Karp und Palantir konnte das jedoch nicht aufhalten. 2020 ging seine Firma an die Börse. Potenziellen Anleger:innen versprach Karp damals, dass sie in eine Firma investieren würden, deren Mission „die Unterstützung der westlichen liberalen Demokratie und deren strategischen Alliierten“ sei.

Wirklich explodiert ist der Aktienkurs des Unternehmens aber erst nach der Wiederwahl von Donald Trump. Dabei hat Karp selbst nach eigenen Angaben erst die Kampagne von Joe Biden, dann später die von Kamala Harris finanziell unterstützt. Ganz anders sein Mitgründer Thiel, der schon 2016 öffentlich Trump unterstützt hatte.

Davon profitiert auch Palantir. Die Trump-Regierung hat über mehrere Behörden hinweg Verträge mit dem Unternehmen abschließen lassen. Kritiker fürchten, dass die so auch über US-Bürger:innen gesammelten Datenbestände eine nie dagewesene Überwachung ermöglichen könnten.

Alex Karp als Meme- und Börsen-Star

Wer das Phänomen Alex Karp verstehen will, der kommt auch um eine Betrachtung der spezifischen Meme-Kultur nicht herum, die sich um Kleinanleger:innen herum aufgebaut hat und spätestens seit dem Anstieg der Gamestop-Aktie im Jahr 2021 einen gewissen Mainstream-Appeal aufweist. In Teilen dieser Online-Communitys wird der Palantir-Chef bisweilen als „Papa“ oder „Daddy Karp“ bezeichnet.

Dass Palantir dem US-Militär hilft, Personen aufzuspüren und – so Karp – „gelegentlich“ zu töten, stört in diesen Kreisen nicht. Ebenso wenig die Zusammenarbeit mit autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar. Das Phänomen lässt sich vermutlich hierzulande am besten mit Rheinmetall-Aktionär:innen vergleichen, die ihre Investition auf Plattformen wie Reddit mit selbst gemachten Memes begleiten.

„Ich verehre die Menschen, die mich verehren, wirklich sehr“, erklärt Karp auf seine Fans angesprochen gegenüber dem Wall Street Journal. Solange der Palantir-Kurs so hoch bleibt, wie er ist, dürfte sich an dieser Verehrung wohl auch nichts ändern. Immerhin liegt der Kurs, der noch 2024 zwischenzeitlich bei 7 Dollar lag, mittlerweile bei mehr als 150 Dollar.

Derweil fragen sich einige Analyst:innen, wie Karp auf Dauer eine Marktkapitalisierung rechtfertigen kann, die jetzt – Ende Juli 2025 – mehr als das Dreifache von dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin entspricht. So gesehen unterscheiden sich Karp und sein Unternehmen vielleicht doch nicht so sehr vom restlichen Silicon Valley. Auch das kommt mit seiner Software auf Börsenwerte, von denen traditionelle Branchen nur träumen können.

