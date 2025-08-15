Palantir & Co: Was du über Hype-Aktien wissen musst

Ein “phänomenales, wirklich außergewöhnliches Quartal“, hat Palantir Technologies gerade hingelegt – so sieht es nicht nur CEO Alex Karp. “Und es tut uns leid, dass unsere Hater enttäuscht sind”, sagte er.

Anzeige Anzeige

Tatsächlich glänzte die kontroverse Datenanalyse-Firma, die weltweit in Behörden, beim Militär und Sicherheitsdiensten zum Einsatz kommt, zuletzt mit starken Zahlen. Im vergangenen Quartal hat Palantir erstmals über eine Milliarde US-Dollar Umsatz gemacht – ein Plus von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gewinn nach Steuern verdoppelte sich auf 327 Millionen Dollar.

Das treibt auch den Aktienkurs, der ohnehin schon ungeahnte Höhen erreicht hat. Aktuell notiert die Aktie bei rund 185 US-Dollar, ein Plus von 144 Prozent seit Jahresbeginn – und das nach einem sensationellen Plus von 340 Prozent im Jahr 2024. Damit ist Palantir die Top-Aktie im S&P 500.

Anzeige Anzeige

Palantir: Längst zu teuer?

Doch der Höhenflug wirft auch Fragen auf: Ist die Aktie nicht längst dramatisch überbewertet? Viele Analysten sehen das so, denn Palantir wird derzeit an der Börse mit dem 245-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, was die Aktie zum teuersten Papier im S&P 500 macht. Bei dem aktuellen Bewertungsniveau müsste Palantir über lange Zeit überdurchschnittliches Wachstum liefern.

Das Geschäftsmodell birgt durchaus Risiken: Palantir ist stark von staatlichen Aufträgen abhängig und steht immer wieder wegen seiner Rolle in der Überwachung und Strafverfolgung in der Kritik. In Deutschland wird etwa gerade heftig über den Einsatz durch Polizeibehörden diskutiert. Solche Kontroversen können öffentliche Aufträge und die zukünftige Akzeptanz des Unternehmens gefährden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Außerdem setzt Palantir auf maßgeschneiderte Lösungen, die eher personal- und kostenintensiv sind. Große Cloud-Softwareanbieter wie Snowflake und Databricks wachsen dagegen aggressiv und sind günstiger, sodass der Druck auf Palantirs Preismodelle steigen könnte.

Anzeige Anzeige

Zuletzt hat die Aktie auch Rücksetzer erlebt: Nach Trumps Wahlsieg verdreifachte sie zunächst ihren Wert, verlor dann zwischen Februar und Anfang April aber auch fast 50 Prozent. Seitdem hat sie sich wieder verdoppelt.

Trotzdem gibt es auch Stimmen wie die von CNBC-Börsenkommentator Jim Cramer, der Aktie als „dramatisch unterbewertet“ einschätzt, da für sie traditionelle Bewertungsmaßstäbe nicht anwendbar seien.

Achtung: FOMO-Gefahr

Extreme Kurssprünge wie die bei Palantir locken Anleger an, die Angst haben, etwas zu verpassen. Dieser FOMO-Effekt (“Fear of Missing Out”) führt allerdings oft zu irrationalen Investitionsentscheidungen, wie man aus der Behavioral-Finance-Forschung weiß. Du kaufst aus Angst, eine „einmalige Chance“ zu verpassen. Oft steigen Anleger dann zu Höchstpreisen ein, bevor der Kurs korrigiert. Studien zeigen, dass besonders junge und unerfahrene Anleger FOMO-anfällig sind.

Anzeige Anzeige

Plattformen wie Reddit erzeugen zusätzlich Gruppendruck: Erfolgsgeschichten werden hier häufig geteilt, während Berichte über Verluste eher selten sind. Auch dieser Echokammer-Effekt kann die Wahrnehmung verzerren.

KI-Boom: Zwischen Potenzial und Blase

Palantir ist nicht die einzige Aktie, die aktuell hoch bewertet wird: Ähnliches gilt auch für andere Tech-Aktien – wenn sie vom aktuellen KI-Boom profitieren. So konnten etwa Meta, Nvidia oder Microsoft zuletzt mit guten Quartalszahlen überzeugen, trotz der bereits sehr hohen Börsenbewertung.

Analysten sind gespalten, was die Aussichten für solche KI-Aktien angeht. Einige warnen gar vor einer KI-Blase, die mit dem Dotcom-Crash im Jahr 2000 vergleichbar sein könnte. Damals verloren die Aktien vieler Internet- und Techunternehmen nach einem spekulativen Boom massiv an Wert.

Anzeige Anzeige

Morgan Stanley etwa warnt vor einem „Peak of Inflated Expectations“ und sieht eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine KI-Blase bis Ende 2026. Damit ist gemeint, dass KI-Aktien wie Palantir momentan in einem Hype-Zyklus stecken, in dem die Kurse kurzfristig stark durch überzogene Erwartungen und öffentliche Aufmerksamkeit getrieben werden.

Das US-Marktforschungsunternehmen Gartner beschreibt einen solchen Hype-Zyklus in fünf Phasen: beginnend mit dem “Innovation Trigger”, wenn die Idee Aufmerksamkeit erregt, über eine Phase überzogener Erwartungen (“Peak of Inflated Expectations”), auf die Ernüchterung (“Trough of Disillusionment”) sowie eine Normalisierung der Erwartungen (“Slope of Enlightenment”) und schließlich eine nachhaltigere Entwicklung folgt.

Andere Analysten halten dagegen: Goldman Sachs etwa argumentiert, dass viele Tech-Unternehmen heute – anders als zur Dotcom-Zeit – bereits reale Umsätze mit KI machen und daher Chancen haben, in ihre hohen Bewertungen hineinzuwachsen.

Anzeige Anzeige

Was Anleger jetzt bedenken sollten

Wenn Aktien wie Palantir also gerade im Hype-Zyklus irgendwo zwischen “Peak of Inflated Expectations” und “Slope of Enlightenment” liegen – was heißt das für Anleger?

Zunächst solltest du dich selbstkritisch fragen, warum du jetzt investieren willst: Steckst du in der FOMO-Falle oder hast du dich mit der Bewertung der Aktie und dem Ausblick für das Unternehmen auseinandergesetzt? Analysiere, ob das Unternehmen tatsächlich profitabel wächst, wie die Bewertung im Branchenvergleich aussieht und welche Risiken bestehen. Wer langfristig investieren will, sollte nur Unternehmen kaufen, deren Fundamentaldaten auch ohne Hype überzeugen.

Um emotionale Distanz zu gewinnen, hilft es, feste Regeln fürs Investieren festzulegen. Definiere etwa vor dem Kauf, bei welchen Verlusten du wieder aussteigen willst. Bei gehypten Aktien können Stop-Loss-Marken von 20 bis 30 Prozent sinnvoll sein.

Anzeige Anzeige

Investiere nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst. Investitionen in gehypte Aktien sind spekulativ, der Kurs schwankt oft stark und kann schnell fallen, wenn der Hype abkühlt.

Folge nicht blindlings „Finanz-Influencern“. Viele Influencer leben von Reichweite, nicht von erfolgreichem Portfoliomanagement. Nutze ihre Tipps also allenfalls als Anstoß zur eigenen Recherche.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.

Anzeige Anzeige

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema