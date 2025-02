Palworld-Studio gibt seinen Entwicklern einen Tag frei – um ein anderes Spiel zu zocken

Pocketpair ist das Studio hinter dem enorm erfolgreichen Pokémon-Konkurrenten Palworld. Derzeit sorgt das Unternehmen aber nicht mit seinem eigenen Spiel für Aufsehen. Auf X hat Pocketpair ein Memo an seine Mitarbeiter:innen geteilt. Darin steht, dass sie am 28. Februar 2025 einen Tag freibekommen.

Anzeige Anzeige

Ein freier Tag wegen Monster Hunter Wilds

So heißt es in der Nachricht, die mit dem Memo gepostet wurde: „Bezüglich des 28. Februars haben wir eine Reihe von mysteriösen Berichten erhalten, dass sich einige Mitarbeiter wohl unwohl fühlen könnten. Also hat das Unternehmen sich dazu entschlossen, einen speziellen Urlaubstag dafür anzuordnen.“ Demnach können fast alle Mitarbeiter:innen des Palworld-Studios den Tag nutzen, um ihre „Krankheit“ auszukurieren oder sich anderweitig zu beschäftigen.

Der Grund, warum sich viele Mitarbeiter:innen wohl krankgemeldet hätten, ist der Release von Monster Hunter Wilds. Das Action-Rollenspielen wird von Fans seit Monaten herbeigesehnt. Einige Beta-Phasen haben die Vorfreude weiter angeheizt. Die Vorfreude auf Monster Hunter Wilds ist dabei so groß, dass allein die Vorbestellungen das Spiel auf Platz 1 der Verkaufscharts auf Steam gehievt haben.

Anzeige Anzeige

Dementsprechend dürften sich die Palworld-Mitarbeiter:innen an dem für sie verlängerten Wochenende vor den PC oder die Konsole setzen und große Monster jagen. Womöglich ist das auch ein Dankeschön der Verantwortlichen bei Pocketpair. Denn am Ende der Nachricht heißt es: „Wir weisen darauf hin, dass die Arbeit an den Updates für Palworld und Craftopia problemlos vorangeht und wir diese wie geplant veröffentlichen können.“

Das ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass ein Gaming-Unternehmen seinen Mitarbeiter:innen freigibt, um zocken zu können. Im September 2024 verschenkte das Studio hinter Black Myth: Wukong einen Urlaubstag – allerdings, um ihr eigenes Spiel zu zocken. Denn das haben sie in einigen Fällen sogar umsonst von ihren Vorgesetzten bekommen.

Anzeige Anzeige

Diese Games helfen euch, wenn ihr krankgeschrieben seid

6 Bilder ansehen Diese 6 Games unterhalten euch, wenn ihr krankgeschrieben seid Quelle:

Mehr zu diesem Thema