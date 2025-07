Panama Playlists: Diese Songs sollen Sam Altman, Palmer Luckey und JD Vance auf Spotify hören

Als Panama Papers werden 11,5 Millionen Dokumente wie E-Mails, Rechnungen oder Kontoauszüge bezeichnet, die 2016 an die Öffentlichkeit gelangten. Die geleakten Daten enthüllten weltweit Fälle von Steuerhinterziehung Korruption und Geldwäsche.

Spotify-Playlists von Promis geleakt

Insofern erscheint der Vergleich, den die noch unbekannten Betreiber:innen zu der von ihnen veröffentlichten Website Panama Playlists ziehen, doch stark übertrieben. Denn dort sind „nur“ die – angeblich – echten Spotify-Playlists einer Reihe von bekannten Personen aus Politik, Wirtschaft und Medien gelistet, wie etwa Wired schreibt.

Immerhin erfahren Interessierte, dass US-Vizepräsident JD Vance zum Abendessen oder zur Dinner-Vorbereitung gern Backstreet Boys (I Want It That Way) oder Justin Bieber (One Time) hören soll. Das zumindest legt Vances geleakte Playlist „Making Dinner“ nahe.

Was Sam Altman und Palmer Luckey hören

Auf der „Best Music Ever“-Playlist von Oculus-Gründer und Waffenhersteller Palmer Luckey finden sich laut Bericht Songs wie Kelly Clarksons Since U Been Gone oder Hilary Duffs So Yesterday. OpenAI-CEO Sam Altman ist demnach etwa an Missy Elliotts Hit Get Ur Freak On interessiert.

Inwieweit die Playlists tatsächlich von den damit in Verbindung gebrachten US-Promis erstellt wurden, ist unklar. Einige der Gelisteten, darunter eine Handvoll Journalist:innen sowie Palmer Luckey haben sich schon zu den ihnen zugeschriebenen Spotify-Playlists bekannt.

Die Website-Betreiber:innen wollen eigenen Angaben zufolge die Accounts jedenfalls seit Sommer 2024 recherchiert haben. Die Playlists würden mit fast 100-prozentiger Sicherheit zu den auf der Website genannten gehören.

Ist es wichtig, welche Songs bekannte Personen wie oft auf Spotify hören? Sicher nicht. Die Website zeigt aber einmal mehr, welche oft nicht bedachten Spuren Menschen im Internet hinterlassen.

Spotify ist Privatsphäre nicht so wichtig

Die Panama Playlists sind aber auch deswegen möglich, weil es Spotify seinen Nutzer:innen nicht gerade leicht macht, ihre Privatsphäre zu wahren. Profil und Playlist neuer Nutzer:innen sind vom Start weg auf „öffentlich“ gestellt. Wer das nicht möchte, muss die Playlists in den Einstellungen auf „privat“ setzen – was wiederum nicht automatisch bedeutet, dass das schon erstellte Playlists umfasst.

Mit ihrer eigenen Privatsphäre nehmen es die bisher nicht bekannten Website-Betreiber:innen – so es sich überhaupt um mehrere Personen handelt – derweil ganz genau. Kontaktinformationen oder gar ein Impressum sind nicht zu finden. Die Kommunikation wird über den als sicher geltenden E-Mail-Dienst Proton abgewickelt.