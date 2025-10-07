Parkinson-Forschung: Neue Laser-Technik macht den unsichtbaren Auslöser der Krankheit erstmals sichtbar

Forscher glauben, zum ersten Mal den Träger der Parkinson-Krankheit direkt im Gehirn gesehen zu haben. (Foto: sun ok / Shutterstock)

Ein internationales Team von Forscher:innen hat eine Methode entwickelt, mit der erstmals die winzigen Proteinklumpen direkt im menschlichen Gehirn beobachtet werden können, die als eigentlicher Auslöser von Parkinson gelten. Bislang waren diese sogenannten Alpha-Synuclein-Oligomere für die Wissenschaft unsichtbar. Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachmagazin Nature Biomedical Engineering veröffentlicht.

Bei der Parkinson-Krankheit, einer schweren neurodegenerativen Erkrankung, sterben im Gehirn fortschreitend Nervenzellen ab, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Der Mangel führt anfangs zu Symptomen wie Zittern und Muskelsteifheit. Die Krankheit ist jedoch unheilbar und progredient, verschlechtert sich also stetig. Im späteren Verlauf führen Komplikationen wie schwere Schluckstörungen, die Lungenentzündungen verursachen können, und eine erhöhte Sturzgefahr zu einem erheblichen Verlust an Lebensqualität und verkürzen die Lebenserwartung der Betroffenen deutlich.

Hinter dem Durchbruch steht eine Kooperation von Wissenschaftler:innen der University of Cambridge und des University College London im Vereinigten Königreich, des Londoner Francis Crick Institute sowie der Polytechnique Montréal im kanadischen Quebec.

Neue Methode überwindet alte Grenzen

Um diese winzigen Strukturen sichtbar zu machen, entwickelte das Team eine spezielle Form der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie namens ASA-PD. Das Problem bisheriger Verfahren war die starke natürliche Autofluoreszenz, also das Eigenleuchten von Hirngewebe. Dieses überstrahlte die schwachen Signale der nur wenige Nanometer kleinen Proteinaggregate.

Die neue Technik unterdrückt dieses Hintergrundleuchten chemisch und maximiert gleichzeitig die Lichtausbeute der gesuchten Strukturen. Professor Steven Lee von der University of Cambridge beschreibt das Resultat treffend, wie SciTechDaily berichtet: Es sei, „als könne man Sterne bei Tageslicht sehen“.

Ein krankheitsspezifischer Fingerabdruck

Für ihre Studie untersuchten die Forscher:innen Hirngewebe von verstorbenen Parkinson-Patient:innen und verglichen es mit dem von gesunden Personen. Sie stellten fest, dass die verräterischen Oligomere zwar in beiden Gruppen vorkommen, sich aber fundamental unterscheiden. Im Parkinson-Gehirn waren die Aggregate deutlich größer und zahlreicher.

Entscheidend ist jedoch die Entdeckung einer spezifischen Unterart von Oligomeren, die fast ausschließlich im kranken Gewebe nachgewiesen wurde. Diese Aggregate könnten der früheste, direkt sichtbare Marker der Krankheit sein – möglicherweise Jahre, bevor Patient:innen die bekannten motorischen Symptome wie Zittern oder Muskelsteifheit entwickeln.

Was dieser Durchbruch bedeutet

Diese Erkenntnisse sind mehr als nur ein Fortschritt für die Grundlagenforschung. Sie eröffnen konkrete Perspektiven für die klinische Anwendung. Zum einen könnte auf Basis dieser Entdeckung ein Früherkennungstest entwickelt werden, der diesen spezifischen „Oligomer-Fingerabdruck“ zum Beispiel in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit nachweist.

Zum anderen ermöglicht die direkte Beobachtung des Krankheitsprozesses die Entwicklung völlig neuer Medikamente. Statt nur Symptome zu behandeln, könnten zukünftige Therapien gezielt die Bildung genau dieser toxischen Oligomere verhindern und so den Krankheitsverlauf verlangsamen oder gar stoppen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn die aktuelle Studie basiert auf der Analyse von Post-mortem-Gewebe. Der Transfer in die klinische Diagnostik am lebenden Menschen stellt die nächste große Herausforderung dar.