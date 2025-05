„Hat nicht in den Rucksack gepasst“: Bastler verwandelt Steam Deck in winzigen Computer

Warum will man eine ohnehin schon mobile Handheldkonsole noch mobiler gestalten? Diese Frage wurde dem Github-Nutzer Crastinator_Pro auch gestellt und er beantwortete sie mit einem lapidaren Satz: “Sie hat nicht in den Rucksack gepasst”. Was erst einmal ein bisschen nach Slapstick klingt, ist aber durchaus ernst gemeint.

Anzeige Anzeige

Denn um Platz zu sparen, hat der Bastler sein Steam Deck komplett auseinandergeschraubt und die wichtigsten Komponenten in einer eigens entwickelten, kompakten und viereckigen Form wieder zusammengebaut. Er verzichtet auf seinen OLED-Bildschirm und entfernt sogar Controller-Elemente. Die Kreation nennt er Steam Brick.

Ohne Bildschirm und Steuerelemente – trotzdem praktisch?

Auf die Teile konnte er allerdings problemlos verzichten. Der Tüftler benutzte das Steam Deck meist in Kombination mit einem Fernseher oder einer Augmented-Reality-Brille und einem kabellosen Controller, weshalb er das Gerät nicht zwingend in den Händen halten musste. Auf den Fotos ist klar erkennbar, dass sein sogenanntes Steam Brick am Ende deutlich kleiner ist als die Konsole.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Reddit, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Reddit, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Reddit, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wer Interesse hat: Auf Github.com veröffentlichte er seinen Entwicklungsweg und zeigt Schritt für Schritt, wie er die Konsole erst zerlegt und dann in seine neue Form eingebaut hat. Auf den Bildern wird allerdings nicht erkennbar, ob sein Gerät am Ende des Tages noch im gleichen Umfang funktioniert. Videomaterial gibt es keines, doch der Bastler verspricht auf Reddit, in den kommenden Tagen Benchmarks, also Testergebnisse, hochzuladen und das Gerät mit Stresstests an seine Grenzen zu bringen.

Ebenfalls spannend bleibt die Frage, wie er das Hitzeproblem gelöst hat. Gerade, wenn das verkleinerte Gerät dann im Rucksack verstaut bleibt. Hier schreibt er, dass sein Steam Brick die originale Belüftung des Steam Decks beinhaltet – ob dies dann ausreicht, werden seine Tests noch beweisen müssen.

Anzeige Anzeige

Bildergalerie: Acht spannende Tech-Helfer im Einsatz

8 Bilder ansehen Roboter in Action: Acht spannende Tech-Helfer im Einsatz Quelle: Diligent Robotics

Mehr zu diesem Thema