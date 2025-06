Neue Payment-Allianz: Wie Revolut und Unzer Wero beflügeln könnten

Das europäische Zahlungssystem Wero kann immer mehr Partner gewinnen. Die Jüngsten Neuzugänge sind die britische Neobank Revolut und der Zahlungsdienstleister Unzer.Mit ihrer Unterstützung könnte das von der European Payments Initiative (EPI) betriebene System deutlich an Tempo zulegen.

Anzeige Anzeige

Denn der Start der mobilen Wallet Wero vor knapp einem Jahr war doch eher holprig. Gedacht ist Wero als paneuropäische Alternative zu marktdominierenden Bezahldiensten wie den US-Anbietern Visa, Mastercard oder Digitalanbieter wie Paypal, Apple oder Google Pay.

Doch zunächst sind über die Wallet nur Echtzeit-Zahlungen von Konto zu Konto (Peer-to-Peer, P2P) möglich. Erst nach und nach werden weitere Funktionen freigeschaltet.

Anzeige Anzeige

Mittlerweile bieten rund 900 Finanzinstitute in Europa Wero an, vor allem in Deutschland, Belgien und Frankreich. Bald sollen auch die Niederlande und Luxemburg folgen. In Deutschland sind die Sparkassen und Volksbanken von Anfang an dabei.

Mit den neuen Partnerschaften könnte Wero nun schneller wachsen. Im Herbst sollen bereits E-Commerce-Zahlungen, ab 2026 auch Zahlungen im stationären Handel, Abo-Verwaltung und Treueprogramme verfügbar sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Neobank an Bord

Revolut profitiert als „Scheme Member“ von direktem Zugang zum europäischen Zahlungsnetzwerk und kann seinen Kunden zusätzliche Lösungen anbieten. Gleichzeitig unterstreicht das britische Fintech seine Wachstumsambitionen in Europa. Kürzlich kündigte Revolut an, sein europäisches Hauptquartier in Paris einzurichten und mit einer französischen Lizenz die Expansion voranzutreiben. Die Partnerschaft mit Wero verschafft Revolut Zugang zu über 40 Millionen registrierten Nutzern in Deutschland, Frankreich und Belgien.

Wero wiederum könnte nach dem Vorbild Revolut weitere Fintechs anziehen und gleichzeitig andere EPI-Mitglieder motivieren, E-Commerce-Lösungen schneller umzusetzen. Mit dem Zugang zu den rund 40 Millionen Revolut-Nutzer in Europa bekommt Wero auf einen Schlag ohne großes Marketing mehr Reichweite und darf sich mit dem innovativen Anstrich von Revolut schmücken, das die Neobank vor allem eine technikaffinen, junge Zielgruppe erreicht.

Anzeige Anzeige

Ab an die Ladenkasse

Unzer löst für Wero ein anderes Problem: den Zugang zum Handel. Zur Erinnerung: Andere Versuche, eine Alternative zu Visa und Mastercard zu entwickelten, wie etwa Paydirekt scheiterten in der Vergangenheit auch an der mangelnden Händlerakzeptanz.

Wero kooperiert daher bereits mit Nexi, einem der größten Zahlungsdienstleister Europas. Mit Unzers 85.000 Händlern erhält Wero nun aber weiteren Zugang zu einem etablierten E-Commerce-Netzwerk.

Das Fintech wird als „Principal Member“ der EPI eine deutlich tiefere Integration erhalten als Revolut. Ab September wird Unzer die Wallet zunächst im E-Commerce und Mobile-Commerce in seine Plattform einbinden. Der Zahlungsdienstleister hat vor allem kleinere und mittlere Unternehmen als Kunden, europaweit sind es nach eigenen Angaben mehr als 85.000 Händler in acht europäischen Ländern.

Anzeige Anzeige

Unzers Fokus auf preissensible Mittelständler könnte Wero helfen, mit niedrigen Gebühren auch gegen große Wettbewerber wie PayPal zu punkten. Denn auch der US-Konkurrent hat hierzulande den Kampf um die Ladenkasse in den Blick genommen.

Der US-Zahlungsdienstleister wirbt gerade für sein neues ”Mobile Payment”-Angebot, mit dem man auch im stationären Handel zahlen kann. Deutschland ist weltweit der erste Markt, in dem die neue Bezahloption eingeführt wird, bis Anfang Juni sollen sich schon mehr als eine Million Menschen dafür registriert haben.

Paypal-Nutzer können mit der Wallet des Zahlungsdienstes auf dem Smartphone an einem Kassenterminal im Handel kontaktlos bezahlen – zumindest dort, wo auch kontaktlose Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden. Paypal erstellt dazu eine virtuelle Mastercard, um die Zahlungen am sogenannten Point of Sale abzuwickeln – setzt also auf das bestehende System des US-Anbieters, während es bei Wero ja gerade darum geht, ein eigenes System aufzubauen.

Anzeige Anzeige

Neue Strategie: Kooperationen

Die neuen Partnerschaften zeigen den Stategieschwenk der EPi: Statt wie bislang vor allem weitere europäische Banken für das Projekt zu gewinnen, kooperiert Wero jetzt mit etablierten nationalen Anbietern und hat etwa bereits im Mai Gespräche mit Bizum (Spanien) oder Sibs (Portugal) aufgenommen. Wero-Kunden könnten dann etwa über eine Kooperation auch im spanischen Handel zahlen, während umgekehrt die Bizum-App überall dort einsetzbar wäre, wo Wero verfügbar ist. Die neue Offenheit könnte sich auszahlen: Schließlich interessiert es Nutzer vor allem, dass eine Bezahl-App einfach und möglichst überall funktioniert.

Auch die politische Lage spielt Wero in die Karten. Die protektionistische Zollpolitik von Ex-US-Präsident Donald Trump verstärkte in Europa den Wunsch nach mehr Unabhängigkeit – auch im Zahlungsverkehr. Laut Europäischer Zentralbank (EZB) laufen derzeit rund zwei Drittel aller Kartenzahlungen über Visa und Mastercard. Alternativen wie die Twint-App in der Schweiz oder die Girocard in Deutschland bleiben regional beschränkt.

Mehr zu diesem Thema