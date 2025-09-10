Anzeige
Kommentar
Weckruf für Europa: Warum der Paypal-Ausfall nur die Spitze des Eisbergs unserer digitalen Abhängigkeit ist

Ein kurzer Schluckauf im Zahlungsverkehr zeigt, wie sehr Paypal im Netz unseren Alltag dominiert – und warum wir endlich eigene Alternativen im Zahlungsverkehr brauchen.

Von Luca Caracciolo
2 Min.
Diese Meldung erhielten vergangene Woche viele Paypal-Nutzer:innen. (Foto: picture alliance / Bonn.digital | Bonn.digital)

Paypal hatte in der vergangenen Woche zum Teil gravierende Ausfälle. Nutzer:innen meldeten, dass Zahlungen nicht funktionierten oder Abbuchungen falsch verbucht wurden. Deutsche Banken blockierten Paypal-Abbuchungen in Milliardenhöhe, weil offenbar deren Betrugserkennung anschlug. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sich jetzt dazu geäußert und dabei, wenn auch nicht direkt Paypal adressierend, sehr klar darauf hingewiesen, was Nutzer:innen bei der Auswahl von Diensten berücksichtigen sollten:

„Das BSI empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich bei der Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienstleistung grundsätzlich nicht nur die Frage zu stellen, ob die Grundfunktionalität hilfreich ist, sondern darauf zu achten, welche Informationen der Anbieter mit Blick auf Sicherheitsvorfälle bereitstellt, etwa entsprechende Maßnahmen und Kontaktmöglichkeiten“, sagte eine Sprecherin gegenüber der dpa.

Ursache bleibt weiter unklar

Was genau bei Paypal schiefgelaufen ist, bleibt nach wie vor unklar. Das Statement von Paypal dazu ist dürftig: „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch die aktuellen Ereignisse entstanden sind. Die Störung ist inzwischen behoben und wir arbeiten eng mit unseren Bankpartnern zusammen, um eventuelle Unstimmigkeiten auf den Konten der Kundinnen und Kunden zu klären.“

Für ein Unternehmen, das sensible Zahlungsdaten verarbeitet und zu den wichtigsten Zahlungsdienstleistern weltweit gehört, ist das zu wenig. Fast jede:r, die oder der ein Abo abgeschlossen hat oder im Onlinehandel einkauft, nutzt Paypal auf die eine oder andere Weise. Dienste wie Paypal schleichen sich in unseren Alltag ein, bis wir sie irgendwann als selbstverständlich wahrnehmen.

Dieser Status ist jedoch nicht naturgegeben. Solche Ausfälle führen uns vor Augen, wie groß unsere Abhängigkeit von wenigen internationalen Playern ist. In puncto digitale Souveränität ist das ein Warnsignal: Wir brauchen dringend eigene Alternativen. Mit Wero steht in Europa eine solche Lösung bereit, allerdings fehlt es bislang an Verbreitung und Alltagstauglichkeit.

Wir brauchen mehr digitale Souveränität

Durch den Paypal-Ausfall erhält die Diskussion um digitale Souveränität zusätzliche Brisanz. Was wäre, wenn ein US-Präsident wie Donald Trump in Zukunft digitale Dienste als Druckmittel einsetzen und mit einer Abschaltung drohen würde? Wenn zentrale Dienste wie Paypal, Microsoft 365 oder Azure in Europa nicht mehr verfügbar wären, würde Deutschland über Nacht in eine digitale Steinzeit zurückfallen. Der Paypal-Ausfall mag nur ein technisches Problem gewesen sein, er zeigt aber auch, wie verletzlich wir wirklich sind.

Paypal hat sich mit seiner Bequemlichkeit und guten Nutzerführung eine dominierende Stellung im Zahlungsverkehr erarbeitet – gerade in Deutschland. Es wird jedoch höchste Zeit, dass wir diese Abhängigkeit nicht länger hinnehmen, sondern eigene, einfach nutzbare Dienste aufbauen und stärken. Sonst stehen wir beim nächsten Ausfall wieder genauso hilflos da.

Mit diesen Tipps spart ihr Gebühren für Girokonten

4 Bilder ansehen
Mit diesen Tipps spart ihr Gebühren für Girokonten Quelle: Shutterstock/JLco Julia Amaral
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Europäische Union Paypal
