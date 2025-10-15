Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Per Gmail und Kalender: Googles Gemini erleichtert die Planung von Meetings

Google hat mit „Help me schedule“ ein neues Gemini-basiertes Tool vorgestellt, das bei der Planung von Meetings helfen soll. Dazu greift der KI-Assistent auf den Google-Kalender und die bisherige Gmail-Kommunikation zurück. Noch gibt es aber Grenzen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Gemini

Gemini: Google-KI hilft bei Terminplanung in Gmail. (Bild: Shutterstock/lilgrapher)

Schon jetzt haben Google-Nutzer:innen die Möglichkeit, Termine per Gmail zu planen. Zum Funktionsumfang gehört etwa, dass sich verfügbare Zeitfenster für Besprechungen aus dem Terminkalender in eine E-Mail übertragen und senden lassen.

Anzeige
Anzeige

KI zur Planung von Meetings

Mit „Help me schedule“ hat Google jetzt ein Tool vorgestellt, das die Planung von Meetings noch leichter machen soll. Das neue Feature basiert auf Googles KI-Assistent Gemini und automatisiert den oben erwähnten Prozess weitgehend.

Empfehlungen der Redaktion

Wie Google in einem Blogeintrag schreibt, erkennt Gemini künftig selbstständig, wenn es in einer Gmail-Konversation darum geht, einen gemeinsamen Termin zu finden. In diesem Fall erscheint ein „Help me schedule“-Button in der Toolbar unterhalb des E-Mail-Fensters.

Anzeige
Anzeige

Gemini greift auf E-Mail-Inhalte zu

Klickt man darauf, sucht das KI-Tool im Kalender nach freien Zeitfenstern für ein Meeting. Das Besondere: Gemini greift dabei auf die bisherige E-Mail-Kommunikation zurück. Wenn dabei etwa schon besprochen wurde, dass es um ein einstündiges Meeting am Dienstag oder Mittwoch der kommenden Woche geht, wird genau in diesem Zeitraum nach freien Terminen gesucht.

Die Terminvorschläge erscheinen dann direkt in der begonnenen E-Mail. Die Person, die die E-Mail mit den möglichen Zeitfenstern erhält, kann sich dann einen der Vorschläge auswählen. Anschließend erfolgt direkt die Fixierung und der Termin wird in beide Kalender eingetragen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Funktion nur für Workspace- und AI-Abos

Google weist allerdings explizit darauf hin, dass das Feature zunächst nur für die Planung zweier Personen gedacht ist. Meetings mit mehreren Personen müssen entsprechend weiter per Hand geplant werden. Die „Help me schedule“-Funktion steht zudem nur Nutzer:innen mit Workspace- oder AI-Abos zur Verfügung.

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Die neue KI-Funktion für die Terminplanung ist nur eines von einer ganzen Reihe von Gemini-Features, die Google in den vergangenen Monaten in seine Produkte eingebaut hat, etwa in Slides und Vids. Ebenfalls neu ist, dass in Google Keep erstellte Erinnerungen jetzt automatisch in Google Tasks gespeichert werden. Diese Funktion soll auch Nutzer:innen mit privaten Google-Accounts zur Verfügung stehen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Künstliche Intelligenz GMail Kommunikation
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren