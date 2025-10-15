Per Gmail und Kalender: Googles Gemini erleichtert die Planung von Meetings
Schon jetzt haben Google-Nutzer:innen die Möglichkeit, Termine per Gmail zu planen. Zum Funktionsumfang gehört etwa, dass sich verfügbare Zeitfenster für Besprechungen aus dem Terminkalender in eine E-Mail übertragen und senden lassen.
KI zur Planung von Meetings
Mit „Help me schedule“ hat Google jetzt ein Tool vorgestellt, das die Planung von Meetings noch leichter machen soll. Das neue Feature basiert auf Googles KI-Assistent Gemini und automatisiert den oben erwähnten Prozess weitgehend.
Wie Google in einem Blogeintrag schreibt, erkennt Gemini künftig selbstständig, wenn es in einer Gmail-Konversation darum geht, einen gemeinsamen Termin zu finden. In diesem Fall erscheint ein „Help me schedule“-Button in der Toolbar unterhalb des E-Mail-Fensters.
Gemini greift auf E-Mail-Inhalte zu
Klickt man darauf, sucht das KI-Tool im Kalender nach freien Zeitfenstern für ein Meeting. Das Besondere: Gemini greift dabei auf die bisherige E-Mail-Kommunikation zurück. Wenn dabei etwa schon besprochen wurde, dass es um ein einstündiges Meeting am Dienstag oder Mittwoch der kommenden Woche geht, wird genau in diesem Zeitraum nach freien Terminen gesucht.
Die Terminvorschläge erscheinen dann direkt in der begonnenen E-Mail. Die Person, die die E-Mail mit den möglichen Zeitfenstern erhält, kann sich dann einen der Vorschläge auswählen. Anschließend erfolgt direkt die Fixierung und der Termin wird in beide Kalender eingetragen.
Funktion nur für Workspace- und AI-Abos
Google weist allerdings explizit darauf hin, dass das Feature zunächst nur für die Planung zweier Personen gedacht ist. Meetings mit mehreren Personen müssen entsprechend weiter per Hand geplant werden. Die „Help me schedule“-Funktion steht zudem nur Nutzer:innen mit Workspace- oder AI-Abos zur Verfügung.
Die neue KI-Funktion für die Terminplanung ist nur eines von einer ganzen Reihe von Gemini-Features, die Google in den vergangenen Monaten in seine Produkte eingebaut hat, etwa in Slides und Vids. Ebenfalls neu ist, dass in Google Keep erstellte Erinnerungen jetzt automatisch in Google Tasks gespeichert werden. Diese Funktion soll auch Nutzer:innen mit privaten Google-Accounts zur Verfügung stehen.