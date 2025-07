Dinosaurier des Universums: Was uns diese perfekt konservierte Uralt-Galaxie verrät

Schon 2018 war im Rahmen der Kilo Degree Survey (Kids) in drei Milliarden Lichtjahren Entfernung eine Galaxie entdeckt worden, die die Aufmerksamkeit der Forscher:innen erregte. Die Auswertung neuer Daten des Large Binocular Telescope, des größten optischen Teleskops der Welt, zeigt jetzt, dass die Kids J0842+0059 genannte Galaxie seit sieben Milliarden Jahren unverändert geblieben zu sein scheint.

Uralt-Galaxien helfen, Universum zu verstehen

Für die Astronom:innen um Crescenzo Dove vom italienischen Istituto Nazionale di Astrofisica ein echter Glücksfall, wie space.com schreibt. Gelten Forscher:innen doch solche perfekt konservierten Galaxien als Dinosaurier des Universums. Die kosmischen Fossile sollen dazu beitragen können, besser zu verstehen, wie sich das Universum bis heute entwickelt hat.

Wie aus den untersuchten Daten hervorgeht, verfügt Kids J0842+0059 über eine stellare Masse, die rund 100 Milliarden Mal so groß ist wie jene unserer Sonne. Die Galaxie ist aber im Vergleich zu anderen so massereichen Galaxien extrem kompakt.

Kompakt, unberührt und ungestört

Dazu kommt, dass in ihr während des Großteils ihrer bisherigen Existenz beinahe keine neuen Sterne gebildet wurden. Für die Forscher:innen ein klares Zeichen dafür, dass sie sich evolutionär gesehen in einer Art Winterschlaf befindet. Alles deute auf eine uralte Galaxie hin, „die kompakt, unberührt und ungestört ist“, wie das Forschungsteam mitteilt.

Sogenannte fossile Galaxien gibt es schon einige. Aber bisher war noch keine von ihnen so weit entfernt von der Erde und mit so hoch aufgelösten Daten beobachtet worden. Als Hauptkandidat für eine solche fossile Galaxie galt bisher NGC 1277, die sich in 240 Millionen Lichtjahren Entfernung im Perseus-Haufen befindet.

Suche nach weiteren fossilen Galaxien

Dass es solche Galaxien gibt, deutet darauf hin, dass einige Galaxien sich extrem schnell formen können, kompakt bleiben und für Milliarden Jahre ruhen können – ohne mit anderen Galaxien zu kollidieren. Schon bald wollen Forscher:innen mit dem leistungsstarken Euclid-Weltraumteleskop auf die Jagd nach weiteren konservierten Uralt-Galaxien gehen.

