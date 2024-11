Performance-Reviews erforscht: Welches Feedback wirkt besonders fair?

Liebe t3n-Community, erinnert ihr euch noch an euer letztes Beurteilungsgespräch – und das Gefühl danach? Zum Jahresende stehen in vielen Unternehmen nicht nur finanzielle, sondern auch personelle Bilanzen an. Was lief gut in den letzten Monaten, und wo sollte man mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten?