Er begleitet ihn überall hin: Mars-Rover hat einen neuen Freund

Der von manchen liebevoll Percy genannte Mars-Rover scheint eine gewisse Anziehungskraft auf Marsgestein auszuüben. Schon seit Anfang 2022 fährt Percy einen Stein in seinem linken Vorderrad spazieren.

Nun hat er einen noch größeren Stein in sein rechtes Vorderrad geladen. Den hat der Astrofotograf Simeon Schmauss kürzlich entdeckt.

Jüngst twitterte er ein Bild der beiden Felsen, das aus den Kameras stammt, die Perseverance zur Selbstüberwachung rechts und links bei sich trägt. Dazu schrieb er:

„Anfang letzten Jahres hat der @NASAPersevere-Rover mit seinem linken Vorderrad einen kleinen Stein aufgenommen. In all der Zeit muss er ziemlich einsam gewesen sein, aber gestern traf er einen Freund, der in das rechte Vorderrad sprang, um ihm etwas Gesellschaft zu leisten.“