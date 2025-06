News

1 Petabit pro Sekunde über 1.800 Kilometer: Neuer Weltrekord bei Datenübertragung per Glasfaser

So viele Daten wurden noch nie so schnell über eine so große Entfernung transportiert: Japanischen Forscher:innen ist ein neuer Weltrekord bei der Datenübertragung per Glasfaser gelungen. Was für eine praktische Anwendung noch fehlt.