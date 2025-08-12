PFAS: Neuartiges Material soll Ewigkeitschemikalien vollständig abbauen

PFAS: Die Ewigkeitschemikalien sind überall – und das ist ein Problem. (Symbolbild: zimmytws/Shutterstock)

Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch sehr stabil. Wegen dieser Eigenschaften kommen sie in vielen Produkten – von Kosmetika über Papierbeschichtungen bis hin zu Pfannen und Textilien – zum Einsatz: per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS).

Ewigkeitschemikalien sind ein Problem

Zu den sogenannten Ewigkeitschemikalien zählen Tausende chemische Verbindungen, die teils bis zu 1.000 Jahre benötigen, um zersetzt zu werden. Ein großes Problem. Denn dadurch verteilen sie sich dauerhaft in der Umwelt, etwa im Wasser.

Über Trinkwasser und Lebensmittel reichern sich PFAS und ihre Zerfallsprodukte schließlich im menschlichen Körper an und können dort die Leber schädigen, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und Krebs auslösen. Ein Grund, warum Forscher:innen seit Jahren nach Wegen suchen, PFAS zu zerstören.

Neues Material soll PFAS komplett abbauen

Forscher:innen der australischen Universität Adelaide scheint jetzt ein Durchbruch gelungen zu sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein von ihnen entwickeltes neuartiges Material soll PFAS im Wasser abbauen und die gefährlichen Chemikalien in ungefährliche Komponenten wie Fluorid zerlegen können.

Das Material stellt laut den Forscher:innen eine besonders energiearme Lösung zur PFAS-Beseitigung dar. Um seine Wirkung zu aktivieren, wird lediglich Sonnenlicht benötigt.

Bisher wird in der Wasseraufbereitung auf reaktive Chemikalien gesetzt, die sich an den Kohlenstoff bindet, um Schadstoffe im Wasser abzubauen. In PFAS-Molekülen sind die Kohlenstoffatome aber so geschützt, dass dieser Prozess schwer bis unmöglich ist.

Forscher zielen auf Flor-Atome ab

Bei dem neuen Material seien bestimmte Bedingungen geändert und der Katalysator optimiert worden, um auf die Flor-Atome in den PFAS abzuzielen, wie Cameron Shearer, Leiter des Forschungsteams von der Universität Adelaide, erklärt. Das führe zu einem vollständigen Abbau der sogenannten Ewigkeitschemikalien.

Zurück blieben lediglich ungefährliche Stoffe wie Fluorid, das dann in Zahnpasta oder als Zusatzstoff für Düngemittel wiederverwendet werden könne, so Shearer.

Material muss noch optimiert werden

Künftig soll das neue Material als Teil einer längeren PFAS-Entfernungskette fungieren. So sollen die Chemikalien im Wasser zunächst eingefangen und konzentriert werden. Anschließend soll das per Licht aktivierte Material die PFAS dann abbauen.

Bis das Ganze aber im großen Umfang funktionieren kann, müssen die Forscher:innen laut Shearer noch die Stabilität des Materials verbessern. Wann es so weit ist, dazu gibt es noch keine Angaben. Die entsprechende Studie wurde in der Fachzeitschrift Small veröffentlicht.

