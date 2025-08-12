Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

PFAS: Neuartiges Material soll Ewigkeitschemikalien vollständig abbauen

Forscher:innen aus Australien haben ein neuartiges Material entwickelt, das die auch als Ewigkeitschemikalien bezeichneten schädlichen PFAS vollständig abbauen können soll. Die ungefährlichen Überreste können dann sogar weiterverwendet werden.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
PFAS

PFAS: Die Ewigkeitschemikalien sind überall – und das ist ein Problem. (Symbolbild: zimmytws/Shutterstock)

Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch sehr stabil. Wegen dieser Eigenschaften kommen sie in vielen Produkten – von Kosmetika über Papierbeschichtungen bis hin zu Pfannen und Textilien – zum Einsatz: per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS).

Anzeige
Anzeige

Ewigkeitschemikalien sind ein Problem

Zu den sogenannten Ewigkeitschemikalien zählen Tausende chemische Verbindungen, die teils bis zu 1.000 Jahre benötigen, um zersetzt zu werden. Ein großes Problem. Denn dadurch verteilen sie sich dauerhaft in der Umwelt, etwa im Wasser.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Über Trinkwasser und Lebensmittel reichern sich PFAS und ihre Zerfallsprodukte schließlich im menschlichen Körper an und können dort die Leber schädigen, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und Krebs auslösen. Ein Grund, warum Forscher:innen seit Jahren nach Wegen suchen, PFAS zu zerstören.

Anzeige
Anzeige

Neues Material soll PFAS komplett abbauen

Forscher:innen der australischen Universität Adelaide scheint jetzt ein Durchbruch gelungen zu sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein von ihnen entwickeltes neuartiges Material soll PFAS im Wasser abbauen und die gefährlichen Chemikalien in ungefährliche Komponenten wie Fluorid zerlegen können.

Das Material stellt laut den Forscher:innen eine besonders energiearme Lösung zur PFAS-Beseitigung dar. Um seine Wirkung zu aktivieren, wird lediglich Sonnenlicht benötigt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bisher wird in der Wasseraufbereitung auf reaktive Chemikalien gesetzt, die sich an den Kohlenstoff bindet, um Schadstoffe im Wasser abzubauen. In PFAS-Molekülen sind die Kohlenstoffatome aber so geschützt, dass dieser Prozess schwer bis unmöglich ist.

Forscher zielen auf Flor-Atome ab

Bei dem neuen Material seien bestimmte Bedingungen geändert und der Katalysator optimiert worden, um auf die Flor-Atome in den PFAS abzuzielen, wie Cameron Shearer, Leiter des Forschungsteams von der Universität Adelaide, erklärt. Das führe zu einem vollständigen Abbau der sogenannten Ewigkeitschemikalien.

Anzeige
Anzeige

Zurück blieben lediglich ungefährliche Stoffe wie Fluorid, das dann in Zahnpasta oder als Zusatzstoff für Düngemittel wiederverwendet werden könne, so Shearer.

Material muss noch optimiert werden

Künftig soll das neue Material als Teil einer längeren PFAS-Entfernungskette fungieren. So sollen die Chemikalien im Wasser zunächst eingefangen und konzentriert werden. Anschließend soll das per Licht aktivierte Material die PFAS dann abbauen.

Auf rotem Untergrund befindet sich eine grau-braune Erhebung, da ist der Vulkan Mount St.Helens.
37 Bilder ansehen
Das Leben kommt zurück: Satellitenaufnahmen zeigen die Erholung der Landschaft nach einem Vulkanausbruch Quelle: NASA Earth Observatory

Bis das Ganze aber im großen Umfang funktionieren kann, müssen die Forscher:innen laut Shearer noch die Stabilität des Materials verbessern. Wann es so weit ist, dazu gibt es noch keine Angaben. Die entsprechende Studie wurde in der Fachzeitschrift Small veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren