Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review News
Verpasse keine News mehr!

Pflanzenzucht auf dem Mars: Wie Mikroorganismen den giftigen Mars-Boden fruchtbar machen sollen

Der Mars-Boden ist voller giftiger Perchlorate, die das Pflanzenwachstum und somit den Anbau von Nahrung verhindern. Wissenschaftler:innen suchen daher nach Lösungen, um fruchtbaren Boden zu erzeugen. Dabei gibt es erste Erfolge, aber noch weitere Hindernisse.

Von MIT Technology Review Online
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Pflanzenzucht auf dem Mars: Wie Mikroorganismen den giftigen Mars-Boden fruchtbar machen sollen
Wie kann Landwirtschaft auf dem Mars gelingen? (Collage: Meredith Miotke | Foto: Nasa / JPL-Caltech / MSSS)

Bevor Menschen auf dem Mars leben können, muss geklärt sein, wie sie sich dort ernähren. Der Boden des roten Planeten ist voller giftiger Perchlorate, diese Salze sind für Pflanzen tödlich. Doch Forschende um Mikrobiologin Anca Delgado vom Biodesign Institute der Arizona State University sind einem Lösungsansatz auf der Spur.

Anzeige
Anzeige

In Zusammenarbeit mit der University of Arizona und dem Florida Institute of Technology entwickelte Delgados Team eine Methode, mit der sich die Perchlorate im Mars-Boden mithilfe von Mikroorganismen abbauen lassen. Die Bakterien verstoffwechseln die giftigen Salze und wandeln sie in ungefährliche Substanzen um. Gleichzeitig bilden sie mit ihrem Gewebe und ihren Ausscheidungen organische Bodensubstanz – ein erster Schritt, um aus dem Regolith fruchtbaren Boden zu machen.

Untersuchungen mit simuliertem Mars-Sand

Bei Regolith handelt es sich generell um eine Art Verwitterungsschicht auf Gestein auf Planeten. Delgados Untersuchungen erfordern aber Mars-Regolith, um übertragbare Ergebnisse zu erhalten. Da ein solcher Sand auf der Erde nicht verfügbar ist, arbeiten Wissenschaftler:innen mit simuliertem Mars-Sand, dessen chemische und mineralische Zusammensetzung, Proportionen und physikalische Eigenschaften den vom Mars-Rover Curiosity gemessenen Spezifikationen entsprechen.

Anzeige
Anzeige
Der ausführliche Artikel über die Erforschung von Anbaumöglichkeiten auf dem Mars erscheint unter dem Titel „Ackern auf dem Mars“ in der neuen Ausgabe 4/2025 von MIT Technology Review, die am 16. Mai 2025 in den Zeitschriftenhandel kommt und sich im heise shop bestellen lässt.

Den Wissenschaftler:innen ist es bereits gelungen, die Perchlorat-Konzentration in Regolithproben auf ein ungefährliches Niveau zu senken, den Anteil organischer Stoffe zu erhöhen und die Struktur des Materials zu verändern. Auch erste Pflanzen konnten sie in dem behandelten Regolith züchten. Nun ist das Ziel, all diese Dinge gleichzeitig zu erreichen. Dennoch ist Perchlorat nicht das einzige Problem im Mars-Boden, auch Schwermetalle sind darin enthalten.

Empfehlungen der Redaktion

Kontrolle über den Mars-Boden

Langfristig führt kein Weg daran vorbei, den Mars-Boden urbar zu machen, ist Andrew Palmer vom Florida Institute of Technology und Co-Forscher bei Delgados Projekt überzeugt: „Man hat nur dann die Kontrolle über einen Ort, wenn man die Kontrolle über den Boden hat.“ Die Arbeiten von Delgado und ihrem Team sind dafür ein wichtiger erster Schritt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Zusammenfassung für diesen Text wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt. Das Ergebnis wurde von der Redaktion geprüft und bearbeitet.
Top-Artikel
MIT Technology Review Mars
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren