News
Von wegen Enkeltrick: Diese Zielgruppe ist überraschend anfällig für Phishing-Mails

Drei von vier Onlinern reagieren generationsübergreifend skeptisch bei Mails, die zur Herausgabe von Kontodaten auffordern. Besonders eine Zielgruppe ist aber überraschend anfällig für Phishing-Betrug.

Quelle: dpa
2 Min.
Von wegen Enkeltrick: Diese Zielgruppe ist überraschend anfällig für Phishing-Mails

Viele Onliner begegnen dubiosen Nachrichten mit Skepsis – aber nicht alle. (Foto: Bits And Splits / Shutterstock)

Obwohl sie digital versierter sind als jede andere Generation, fallen auch jüngere Onliner – die sogenannten Digital Natives – vergleichsweise leicht auf Betrugsmaschen im Netz herein. Fast die Hälfte der Gen Z, wie die Jahrgänge von 1997 bis 2012 genannt werden, erkennt typische Phishing-Warnsignale wie ungefragt zugesandte E-Mail-Anhänge nicht als Betrug (49 Prozent). Das geht aus einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der Initiative Sicher Handeln (ISH) hervor.

Drei von vier Onlinern sind skeptisch

Phishing-Angriffe gehören nach Einschätzung der ISH längst zum digitalen Alltag. Das hat sich aber nicht bei allen Onlinern herumgesprochen. Etwa drei von vier Befragten (77 Prozent) misstrauen Aufforderungen zur Angabe von Konto- oder Zugangsdaten, bei der Gen Z sind es 69 Prozent.

Ähnlich verhält es sich bei dringenden Handlungsaufforderungen: 73 Prozent der Onliner über alle Generationen hinweg reagieren skeptisch, bei der Gen Z sind es 62 Prozent.

Noch schlechter fallen die Zahlen bei weiteren Warnzeichen aus: Unpersönliche Anreden (68 Prozent, Gen Z: 63 Prozent), fehlerhafte Links (68 Prozent, Gen Z: ebenfalls 68 Prozent) und Rechtschreibfehler (67 Prozent, Gen Z: 63 Prozent) erkennen deutlich weniger. Besonders gering ist die Aufmerksamkeit bei unverlangt zugesandten Anhängen – nur 58 Prozent der Befragten, bei der Gen Z 51 Prozent, reagieren hier misstrauisch.

„Stoppen, Hinterfragen, Schützen“

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass viele Internetnutzer das Risiko unterschätzen, sagte Harald Schmidt, Sprecher der Initiative Sicher Handeln. «Phishing ist vielseitig, professionell gemacht und trifft längst alle Generationen – von vermeintlichen Sicherheitswarnungen über Paketbenachrichtigungen bis hin zu persönlichen Nachrichten. Unser Appell lautet deshalb: Stoppen, Hinterfragen, Schützen. Wer kurz innehält und eine Nachricht prüft, kann sich und andere effektiv vor Schäden bewahren.»

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

An der Online-Umfrage nahmen vom 8. bis 10. September 2025 insgesamt 2.044 Erwachsene mit Wohnsitz Deutschland teil. Die Zahlen sind laut YouGov für die Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland repräsentativ.

Die ISH ist eine gemeinsame Initiative der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK), der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK), Deutschland sicher im Netz e. V. (DsiN), RISK IDENT und Kleinanzeigen.

