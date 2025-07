Trotz KI-Hype: Warum das Ladengeschäft der wahre Gewinner der Digitalisierung ist

Der E-Commerce wächst, KI-Assistenten kuratieren unsere Einkäufe und doch bleibt der stationäre Handel die dominante Kraft. Laut einer globalen Studie des Londoner Beratungsunternehmens EY werden auch im Jahr 2025 noch immer 77 Prozent aller Einzelhandelsausgaben in physischen Geschäften getätigt.

Noch entscheidender ist jedoch, wo die finale Kaufentscheidung fällt. Diverse Studien belegen, dass ein Großteil dieser Entscheidungen nach wie vor direkt im Laden getroffen wird. Das physische Geschäft ist also nicht bloß ein Kanal unter vielen, es ist der Ort der finalen Entscheidung und wandelt sich vom reinen Verkaufsort zum strategischen Angelpunkt der gesamten Customer Journey.

Phygital: Die digitale Erweiterung der Ladenfläche

Der Schlüssel zu diesem Verständnis liegt im Konzept des „Phygital Retail“. Der Begriff beschreibt die nahtlose Verschmelzung der physischen und digitalen Welt zu einem einzigen, kohärenten Einkaufserlebnis. Hierbei ersetzt die Technologie den Laden nicht, sondern erweitert ihn um neue Fähigkeiten.

Der aktuelle Bericht „KI im Einzelhandel“ (PDF) des KI-Bundesverbands unterstreicht diese Entwicklung. Demnach dient KI nicht primär dazu, Kund:innen aus den Läden fernzuhalten, sondern das Erlebnis vor Ort zu verbessern. Stellt euch intelligente Umkleidekabinen vor, die alternative Größen oder passende Accessoires vorschlagen, oder AR-Anwendungen, die auf dem Smartphone anzeigen, wie ein Möbelstück im eigenen Wohnzimmer aussehen würde.

Vom Regal zur Erlebnis-Plattform

Erfolgreiche Einzelhändler:innen haben erkannt, dass sie mehr bieten müssen als nur gut sortierte Regale. Sie verwandeln ihre Flächen in interaktive Erlebniswelten. Das US-Magazin Retail Dive berichtet beispielsweise über das „House of Sport“-Format des US-Sportartikelhändlers Dick’s Sporting Goods aus Coraopolis, Pennsylvania. Dort finden Kund:innen Kletterwände und andere Testflächen, um Produkte direkt in der Anwendung zu erleben.

Diese Strategie zahlt sich offenbar aus. Kund:innen bleiben länger, geben mehr Geld aus und bauen eine stärkere emotionale Bindung zur Marke auf. Es geht darum, durch Services wie Reparaturen, Verleih oder personalisierte Beratungen einen Mehrwert zu schaffen, den ein reiner Onlineshop nicht bieten kann.

Kein Wandel ohne Hürden

Bei aller Entwicklung gibt es berechtigte kritische Aspekte. Die Transformation zum „Phygital Store“ erfordert erhebliche Investitionen in Technologie und Personal. Dies könnte die Kluft zwischen großen Ketten und kleinen, unabhängigen Händler:innen weiter vergrößern, für die eine solche Aufrüstung finanziell kaum zu stemmen ist.

Zudem wirft die für die Personalisierung notwendige Datensammlung Fragen des Datenschutzes auf. Unternehmen wie Salesforce, die KI-Lösungen für den Handel anbieten, betonen zwar die Vorteile für die Kund:innen. Es bleibt jedoch die Herausforderung, die Balance zwischen einem maßgeschneiderten Erlebnis und der Privatsphäre der Nutzer:innen zu wahren. Wie Jon Copestake, Analyst bei EY, laut Retail Dive zu bedenken gibt, birgt eine zu starke KI-Kuration zudem die Gefahr, in einer Filterblase zu landen, die echte Produktentdeckungen verhindert.

Die Zukunft des Handels liegt also weder allein im Online-Bereich, noch in einer nostalgischen Rückkehr zum Tante-Emma-Laden. Sie liegt in der intelligenten Verknüpfung beider Welten, in der die physische Filiale als unverzichtbare Bühne für Marke, Erlebnis und die finale Kaufentscheidung fungiert.