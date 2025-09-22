Physik der Nudelsoße: Forscher entdecken perfektes Rezept – und erhalten den Ig-Nobelpreis

Der Physiker Fabrizio Olmeda vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) hat sich clever in seinem Forschungsgebiet positioniert. Er wählte die komplexen Systeme als seinen Bereich, weil er damit die theoretische Physik auf eine Vielzahl von Disziplinen anwenden konnte, von der Biologie über die Soziologie – bis hin zur Nudelsoße. Und gerade damit hat er die richtige Wahl getroffen, jedenfalls wenn es nach der Jury des Ig-Nobelpreises geht.

Forschung zum klassischen Nudelgericht

Die Auszeichnung würdigt jedes Jahr „Improbable Research“, also unwahrscheinliche Forschung, die zunächst „zum Lachen und dann zum Nachdenken“ animieren soll, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. In der Kategorie Physik konnte Olmeda zusammen mit seinen Kollegen vom Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden, der Universität Padua und der Universität Barcelona überzeugen, indem sie die richtige Formel für die cremige Soße für das Pastagericht „Cacio e pepe“ erforschten.

Die Ig-Nobelpreise

Die Ig Nobelpreise wurden am 18. September in den USA in Boston verliehen. Die Benennung ist eine Kurzform des englischen Ausdrucks für „ignobel“, also unehrenhaft. Die ausgezeichneten Kategorien sind neben der Physik Literatur, Psychologie, Ernährung, Kinderheilkunde, Biologie, Chemie, Frieden, Ingenieurdesign und Luftfahrt. Um einen besseren Einblick in die geehrte Forschung zu bringen, einige Beispiele der Literatur: Der inzwischen verstorbene William B. Bean erhielt für seine „Anmerkung zum Wachstum des Fingernagels“ den Ig Nobelpreis, weil er rund 35 Jahre „beharrlich die Wachstumsrate von einem seiner Fingernägel aufgezeichnet und analysiert“ hatte.

Ernährung: Die ausgezeichnete Forschung, veröffentlicht im „African Journal of Ecology“, untersuchte, warum Regenbogen-Eidechsen eine bestimmte Art von Pizza bevorzugen.

Drei Zutaten – viele Variablen

Die Arbeit des rein italienischen Teams befasste sich mit der Soße aus drei Zutaten: Cacio (Käse, wie Pecorino), Nudelwasser und gemahlenem Pfeffer. Es handelt sich um ein klassisches römisches Nudelgericht. Dabei werden üblicherweise die heißen Nudeln aus dem Kochtopf in einer großen Schüssel mit dem Käse zusammengemischt. Die Krux dabei ist es, eine cremig-sämige Konsistenz zu erzielen und das Verklumpen des Käses (die sogenannte Mozzarella-Phase) zu vermeiden. Das, so stellte das Team fest, ist oft gar nicht so einfach.

Zutaten für Cacio e pepe: 4 Gramm Stärke (Kartoffel- oder Maisstärke)

40 Milliliter Wasser zum Verrühren der Stärke

160 Gramm Pecorino Romano

240 Gramm Pasta (idealerweise Tonnarelli)

Kochwasser der Nudeln

Schwarzer Pfeffer und Salz zum Würzen

Eine Frage der Stärke

Daher war der Forscherdrang des Teams entfacht. Durch systematisches Ausprobieren kamen sie dem perfekten Ergebnis näher: Es hängt vom richtigen Stärkeanteil und der passenden Temperatur ab, wenn die Nudeln mit dem Käse vermengt werden. Die Empfehlung der Forscher lautet, Stärkepulver (zwei bis drei Prozent der Käsemenge) in das Nudelwasser einzurühren, bis es eindickt. Diese Lösung kommt dann bei niedriger Temperatur (unter 65 Grad Celsius) in den Käse. So kann sich die Stärke optimal mit den Proteinen verbinden, das Verklumpen wird verhindert. Zum Schluss kommt noch der Pfeffer hinzu und bei Bedarf noch zusätzlich Nudelwasser, bis zur gewünschten Konsistenz.

Nicht nur eine Physik der Soße

Wissenschaftlich betrachtet ist das Paper mehr als reine Spielerei, denn die Physik der Soße, die Olmeda und sein Team untersucht haben, spielt auch in vielen anderen Lebensmitteln eine Rolle. Denn Casio e Pepe bildet eine Emulsion – das sind Tröpfchen, die in einer Lösung schwimmen. Es sind also zwei physikalisch getrennte Phasen.

„Die Phasentrennung spielt oft eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Lebensmitteltextur, wie bei Mayonnaise, Salatdressings und verschiedenen Soßen zu sehen ist“, schreiben die Forschenden in ihrem Paper. „In solchen Emulsionen ist der durch Mischen oder Schütteln erzielte homogene Zustand metastabil“. Das heißt, wenn die Mischung zum Beispiel zu stark erwärmt wird, aber auch, wenn man sie nur lange genug legt, verschlechtert sich die Konsistenz wieder. „Um eine gleichmäßige Textur zu erhalten, müssen Emulsionen stabilisiert werden… Die Notwendigkeit, die Phasentrennung zu verzögern, geht über Emulsionen hinaus und erstreckt sich auch auf andere Lebensmittelprodukte wie Schokolade und Eiscreme, bei denen eine unerwünschte Phasentrennung zu einer Verschlechterung der Textur und einer verkürzten Haltbarkeit führt.“

Den komplexen Prozess bei der Bildung der Emulsion besser zu verstehen, könnte also auch helfen, den Herstellungsprozess anderer Lebensmittel zu verbessern.

