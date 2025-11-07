Pingo AI ausprobiert: Was taugt Sprachenlernen mit künstlicher Intelligenz wirklich?

Mit umfangreichen Sprachkenntnissen in den Urlaub starten – der Traum eines jeden Urlaubenden. Und je näher meine Reise nach Japan rückt, desto stärker steigt meine Motivation zum Sprachenlernen. Zugegeben, vor elf Jahren habe ich schon für ein Jahr in Japan gelebt, aber seitdem kaum noch ein Wort Japanisch gesprochen. Das macht die Suche nach der passenden Sprachlern-App umso schwieriger, denn die meisten Apps sind auf Anfänger ausgelegt und für mich als Fortgeschrittene unglaublich langweilig. Ich benötige also eine App, die mich auf meinem Sprachniveau abholen und weiterbringen kann – idealerweise beim Sprechen an sich, denn das ist das, was ich für meinen Urlaub brauche.

Anzeige Anzeige

Die Hoffnung: Künstliche Intelligenz. Mittlerweile gibt es zahllose KI-gestützte Sprachlern-Apps in den App-Stores, und auch Platzhirsch Duolingo hat KI längst integriert. Aus den vielen Optionen suche ich mir Pingo AI heraus, die sich auf das Sprechen einer neuen Sprache fokussiert.

Die App startet direkt mit den typischen Fragen: Welche Sprache will ich lernen und wie gut kann ich sie schon? Warum will ich besser Japanisch sprechen? Wie viel will ich pro Tag üben? Zwischen den Fragen tauchen immer wieder Grafiken auf, die mir zeigen sollen, warum Pingo AI so viel besser sei als andere Methoden – etwas unnötig, ich habe die App ja schon heruntergeladen. Und dann fragt die App auch schon nach einer Bewertung, bevor ich überhaupt etwas von der App gesehen, geschweige denn ausprobiert habe. Irritiert gehe ich weiter und muss mir jetzt mit Google oder Apple einen Account erstellen. Endlich lande ich in der App und kann loslegen.

Anzeige Anzeige

So funktioniert Pingo AI

Das Interface bietet mir verschiedene Modi an, darunter Roleplay und Tutor-Mode. Im Roleplay-Modus kann ich ein eigenes Rollenspiel erstellen oder mir ein vorgefertigtes aussuchen. Ich starte in das Einführungsrollenspiel und werde von einer natürlich klingenden KI-Stimme begrüßt, die sich mir vorstellt und mich fragt, wie ich heiße und was mein Job ist. Ich drücke auf den großen Button in der Mitte und beantworte die Fragen brav in rostigem Japanisch.

Nachdenken kann ich, solange ich möchte – ich muss erst sprechen, wenn ich den Knopf gedrückt halte. Falls ich etwas nicht verstanden habe, hilft der „I’m stuck“-Button, mit dem ich das Gesagte wiederholen lassen kann, mir eine Erklärung dafür geben oder Ideen für Antworten bekommen kann. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, hilft die „word bank“, die mir passende Wörter vorschlägt. Alternativ kann ich auch das Transkript über einen weiteren Button erreichen. Dass das Transkript nicht permanent sichtbar ist und ich somit meine Fehler nicht sofort sehe, nimmt mir den Druck und erlaubt, dass ich mich auf das Gespräch konzentriere.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schon bald nervt mich allerdings, dass meine Gesprächspartnerin alles wiederholt, was ich sage, bevor sie die nächste Frage stellt. Irgendwann hört sie jedoch auf, Fragen zu stellen, und die Konversation fühlt sich „beendet“ an. Etwas verzweifelt versuche ich, Fragen zu stellen – die sie zwar beantwortet, aber auch keine weiteren Rückfragen mehr stellt. Das Gespräch hat einen Timer von fünf Minuten, aber mangels Gesprächsinhalt beende ich es schon früher.

In klassischer Gamification-Manier startet das Ende des Gesprächs meinen 1-Tages-Streak, der mich motivieren soll, jeden Tag in die App zu schauen. Die Übersicht zeigt mir eine Bewertung meiner Fähigkeiten in dem Gespräch, darunter Grammatik und Vokabular. Im Transkript kann ich nachschauen, wie Pingo AI meine Antworten bewertet – entweder mit einem grünen Häkchen oder einem gelben Sternchen, das ich aufklappen kann, um einen Verbesserungsvorschlag zu sehen. Die Antworten kann ich noch einmal abspielen oder einzelne Wörter antippen, um sie zu übersetzen, den Kontext zu sehen, oder sie zu meinen Vokabeln hinzuzufügen. Letzteres funktioniert nicht immer, denn oft werden Wörter nicht richtig erkannt, besonders wenn sie konjugiert sind – so gehen mir viele Verben in ihren Grundformen verloren.

Anzeige Anzeige

Je mehr ich die App in den Tagen vor meinem Urlaub nutze, desto besser verstehe ich, warum die KI mein Gesagtes wiederholt: um mir zu zeigen, wie ich es besser ausdrücken kann. Trotzdem finde ich es für den Gesprächsfluss etwas irritierend, weil es sich unnatürlich anfühlt. Auch sind die Verbesserungsvorschläge im Transkript stellenweise nicht hilfreich: Da mein gesprochenes Japanisch transkribiert und dann korrigiert wird, werden mir falsche Schriftzeichen angelastet, die ich ja selbst gar nicht ausgewählt habe. Da Japanisch viele Homonyme besitzt, also Wörter, die gleich klingen, passieren diese KI-Fehler leider häufiger.

Abgesehen davon versteht mich die KI allerdings recht gut – selbst wenn ich mich im Gespräch verhaspele oder noch einmal neu ansetze, erkennt die App, was ich sagen möchte. Dass ich selbst Fragen stellen muss, um das Gespräch am Laufen zu halten, finde ich im Laufe der Zeit sogar gut – so fühlt sich die Konversation etwas natürlicher an.

KI-Tutor und Vokabeltraining

Neben dem Roleplay-Modus gibt es einen Tutor-Modus, der in ähnlichem Stil verschiedene Themen behandelt. Die KI redet dort auf Englisch mit mir und fragt mich etwa nach meinen Hobbys, um mir dann dazu passende Wörter und Sätze beizubringen. Diese Art von Personalisierung fühlt sich sinnvoll an, denn ich lerne, das zu sagen, was ich in einem Gespräch auch wirklich sagen würde, statt irgendwelche irrelevante Vokabeln zu pauken. Die Geschwindigkeit ist allerdings etwas langsam, denn der Modus ist darauf ausgelegt, dass ich Wörter und Phrasen wiederhole, was schnell langweilig wird. Am Ende der Lektion erhalte ich eine Liste der Vokabeln, die ich gerade gelernt habe, um sie dem Vokabeltrainer hinzuzufügen.

Anzeige Anzeige

Apropos Vokabeltrainer: Im Vocab-Tab tauchen die Vokabeln auf, die ich aus dem Transkript oder den Lektionen gespeichert habe. Dort kann ich Vokabeln auch manuell hinzufügen oder anhand eines Themas passende Vokabeln generieren. Um zu üben, gibt es wieder zwei Modi: Vocab Coach oder Quick Review mit Flashcards. Im Vocab Coach wiederhole ich Sätze, zunächst direkt auf Japanisch. Bei der nächsten Wiederholung des Satzes spricht die KI stattdessen die englische Übersetzung und zeigt mir den japanischen Satz mit einer Lücke an – ich muss den japanischen Satz sagen, inklusive des Wortes, das in der Lücke fehlt. Bei späteren Wiederholungen soll ich Sätze selbst konstruieren und ein bestimmtes Wort verwenden. Da reagiert die App manchmal zu schnell und markiert meinen Satz als korrekt, selbst wenn ich noch nicht zu Ende gesprochen habe – denn hier fehlt der große, runde Sprech-Button aus den Rollenspielen.

Bildergalerie: Tech-Nostalgie aus den 90ern

6 Bilder ansehen Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

KI-Sprachtraining hat seine Vorteile – und seinen Preis

Ich nutze die App in den Tagen vor meinem Urlaub intensiv, und es macht nach den anfänglichen Stolpersteinen tatsächlich Spaß, mein eingestaubtes Japanisch wieder aufzupolieren – ganz ohne Druck und Angst vor Fehlern. Die personalisierten Rollenspiele, die sich gut auf mein Sprachniveau anpassen, helfen mir, mich auf typische Situationen im Café oder Restaurant vorzubereiten, und ich bin etwas weniger nervös, meine japanischen Freunde wiederzutreffen. Mit dem Feedback im Transkript nach dem Gespräch kann ich wiederkehrende Fehler identifizieren und meine Satzstruktur nach und nach verbessern.

Mittlerweile bin ich aus dem Urlaub wieder da: Mit den Gesprächen mit echten Japaner:innen kann die App natürlich nicht mithalten, denn das menschliche Interesse fehlt. Trotzdem hat mir die KI die Angst vor dem Sprechen nehmen können. Den monatlichen Preis von 14,99 US-Dollar oder 99,99 Dollar für ein Jahr finde ich etwas teuer – für Lernende, die ansonsten keine Möglichkeit haben, das Sprechen zu üben, könnte diese Investition aber vielleicht den Unterschied machen.