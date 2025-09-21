Von Quartalszahlen bis ETF-Vergleich: Tech-Investor Pip Klöckner teilt seine besten KI-Prompts

Philipp „Pip“ Klöckner zählt zu den bekanntesten Stimmen der deutschen Tech- und Finanzszene: Als Business Angel hat er zahlreiche Startups begleitet, im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast analysiert er regelmäßig Märkte, Strategien und Trends. Für t3n zeigt er nun, wie er KI im Arbeitsalltag nutzt – mit Prompts, die Finanzdaten bündeln, Quartalszahlen einordnen oder ETF-Vergleiche aufbereiten. Er selbst nutzt diese Prompts unter anderem, wenn es darum geht, Investitionsentscheidungen zu treffen.