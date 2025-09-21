Anzeige
Von Quartalszahlen bis ETF-Vergleich: Tech-Investor Pip Klöckner teilt seine besten KI-Prompts

Gute Prompts bereiten Börseninformationen gezielt und individuell auf. Tech-Investor Philipp Klöckner verrät vier Beispiele, die ihm bei der Recherche zu Unternehmen, Aktien und ETFs helfen.

Andreas Weck Von Andreas Weck
3 Min.
Von Quartalszahlen bis ETF-Vergleich: Tech-Investor Pip Klöckner teilt seine besten KI-Prompts
Tech-Analyst Philipp Klöckner. (Foto: Rising Media/Kurt Krieger/Hubert Bösl 2017)

Philipp „Pip“ Klöckner zählt zu den bekanntesten Stimmen der deutschen Tech- und Finanzszene: Als Business Angel hat er zahlreiche Startups begleitet, im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast analysiert er regelmäßig Märkte, Strategien und Trends. Für t3n zeigt er nun, wie er KI im Arbeitsalltag nutzt – mit Prompts, die Finanzdaten bündeln, Quartalszahlen einordnen oder ETF-Vergleiche aufbereiten. Er selbst nutzt diese Prompts unter anderem, wenn es darum geht, Investitionsentscheidungen zu treffen.

Andreas Weck
Andreas Weck

Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy. 
MIT Technology Review Podcast Künstliche Intelligenz
