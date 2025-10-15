Pixel 10 Pro Fold im Biegetest: Google-Handy geht vor laufender Kamera in Flammen auf

Seit rund zehn Jahren unterzieht Zack Nelson Smartphones auf seinem Youtube-Kanal „JerryRigEverything“ einem ausführlichen Härtest, darunter dem obligatorischen Biegetest. Zuletzt hatte etwa Samsungs Galaxy Z Fold 7 dem Druck trotz seines ultradünnen Designs standgehalten.

Erstmals Rauch beim Biegetest

Als Nelson das neue Pixel 10 Pro Fold in die Mangel nahm, kam es zu einer Premiere: Denn das Google-Smartphone war das erste Gerät seit dem Start der „JerryRigEverything“-Tests im Jahr 2015, das bei dem Biegetest in Flammen aufging.

Ein Vorgang, den Nelson so nicht erwartet hatte. Zwar handele es sich bei seinen Experimenten um Extremtests. Er habe aber „jedes Mainstream-Smartphone, das in den vergangenen zehn Jahren hergestellt wurde“, dem gleichen Test unterzogen, wie The Verge den Youtuber zitiert.

Pixel 10 Pro Fold „spektakulär versagt“

Aber zum ersten Mal habe ein Smartphone bei einem seiner Tests so „spektakulär versagt“, dass sein Feueralarm ausgelöst worden sei. Nelson hatte das Gerät in aufgeklapptem Zustand zuerst so stark verbogen, dass es zerbrach.

Anschließend dehnte sich offenbar der Akku aus, erhitzte sich und weißer Rauch quoll aus dem Gerät. Und das alles vor laufender Kamera. Im Hintergrund hört man dann noch, wie der Feueralarm losgeht.

Pixel-Handys: Akkuprobleme bei der A-Reihe

Ob der Brand etwas mit den Akkuproblemen zu tun hat, mit denen Google bei den A-Reihen seiner Pixel-Phones seit Längerem kämpft, ist nicht bekannt. Anfang August 2025 soll ein Pixel 6a beim Laden in Flammen aufgegangen sein – trotz eines Sicherheitsupdates von Google.

Neben dem schiefgelaufenen Biegetest stieß Nelson aber noch auf ein weiteres Problem bei dem laut Google „bislang widerstandsfähigsten Foldable“. Denn beim Test der Staubfestigkeit gerieten Sandkörner in das Scharnier und machten Knirschgeräusche.

Google wirbt mit Widerstandsfähigkeit

Dabei soll das Pixel 10 Pro Fold nach IP68 staub- und wasserfest sein. Nelson bezeichnete das als „irgendwie peinlich“. Darüber hinaus ließ sich der innere Screen des Smartphones sogar mit Fingernägeln zerkratzen. Insgesamt erwies sich die Konstruktion als eher schwach und instabil.

Mal schauen, wie Google auf den Vorfall reagiert. Auf eine entsprechende Anfrage von The Verge hat der Tech-Konzern bisher nicht geantwortet.