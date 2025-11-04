Anzeige
Pixel 9 und 10: Warum Google diesen nervigen Telefon-Bug nicht beheben will

Ein ärgerlicher Fehler sorgt bei Googles aktuellen Smartphones dafür, dass sich der Lautsprecher-Modus beim Telefonieren nur verzögert aktivieren lässt. Jetzt hat Google bestätigt: Der Bug bleibt – ein Fix ist nicht geplant.

Von Christian Weindl
2 Min.
Neues Handy, alte Probleme: Auch beim Pixel 10 will Google einen schon länger bestehenden Bug nicht beheben. (Foto: Shutterstock/Erman Gunes)

Seit Monaten melden Nutzer:innen der Pixel 9- und Pixel 10-Reihe das gleiche Problem: Wer während eines Anrufs auf den Lautsprecher umschalten will, muss mit deutlicher Verzögerung rechnen. Der Button in der Google-Telefon-App reagiert oft erst nach ein bis zwei Sekunden – manchmal gar nicht.

Laut einem Bericht von Android Police ist die Ursache inzwischen bekannt. Der Fehler steckt in der aktuellen Version der Telefon-App und betrifft ausschließlich Googles eigene Geräte. Aber offenbar hat das Unternehmen nicht vor, den Bug in nächster Zeit zu beheben.

Speakerphone-Taste streikte schon beim Vorgängermodell

Im Google-Support-Forum fasst ein:e Nutzer:in das Problem wie folgt zusammen: „Ich habe ein neues Pixel 10 Pro XL, und bei Telefonaten reagiert die Lautsprecher-Taste, mit der man vom Hörer auf den Lautsprecher umschaltet, erst nach mehreren Tippversuchen.“

Damit ist die Person nicht alleine. Schon Pixel-9-User:innen berichteten vor Monaten über genau dasselbe Problem.

Mehrere Nutzer:innen testeten die Geräte dann mit älteren Versionen der Telefon-App und stellten fest: Nach einem Downgrade funktioniert der Lautsprecher-Schalter wieder normal. Damit gilt ein Hardwaredefekt als ausgeschlossen. Den Software-Bug beheben müssen Pixel-Besitzer:innen aber wohl selbst.

„Won’t fix“: Google interessiert sich nicht für Freisprech-Problem

Google hat dem Thema nämlich im offiziellen Issue-Tracker den Status „Won’t Fix (Infeasible)“ vergeben – das heißt: Der Konzern plant keine Korrektur des Problems.

Die Entscheidung sorgt für Unverständnis in der Community, da der Lautsprecher-Modus eine Basisfunktion ist, die viele Menschen regelmäßig nutzen – etwa beim Autofahren oder bei Freisprechen im Alltag.

Betroffen sind Pixel 9 und Pixel 10

Das Problem betrifft laut Android Police sämtliche Modelle der aktuellen Pixel-Generation. Das bedeutet: Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 10, unabhängig von Region oder Mobilfunkanbieter.

Nutzer:innen berichten, dass sich die Verzögerung vor allem zeigt, wenn das Gerät längere Zeit aktiv war oder mehrere Apps im Hintergrund laufen.

Auch Pixel-Fold- und Pixel-Tablet-Geräte scheinen nicht betroffen zu sein – was darauf hindeutet, dass der Bug mit der Telefon-App und ihrer Integration in das Telefon-Framework der Smartphones zusammenhängt.

Das können Betroffene tun

Da kein offizieller Fix vorgesehen ist, bleiben nur Workarounds:

  • Wer die aktuelle Telefon-App deinstalliert und eine ältere Version manuell installiert, kann den Lautsprecher wieder ohne Verzögerung umschalten.
  • Alternativ lässt sich der Freisprech-Modus über das Benachrichtigungsfeld aktivieren, wo der Befehl oft zuverlässiger ausgeführt wird.

