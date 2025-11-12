Pixel-Drop: Das kann dein Google-Handy nun besser
Google hat am Dienstag seinen neuesten Pixel-Drop für Smartphones des Herstellers veröffentlicht. Das Update erscheint kurz nach einer Aktualisierung der sogenannten Play-Dienste, ist aber unabhängig von der für Dezember erwarteten Android-16-QPR2-Version.
Themenpakete verändern das Erscheinungsbild
Erstmals enthält das Update Themenpakete, die das Aussehen der Pixel-10-Geräte grundlegend ändern können. Die drei Pakete sind vom Film „Wicked: For Good“ inspiriert und umfassen Hintergrundbilder, Symbole, Systemtöne und GIFs. Google begrenzt die Verfügbarkeit der Themenpakete bis Ende Januar 2026.
Mit der neuen Remix-Funktion in Google Messages können Nutzer jedes Foto bearbeiten und neu gestalten. Die Funktion nutzt das Gemini-Modell „Nano Banana“ zur Bilderzeugung und -bearbeitung. Laut Google können alle Nutzer die bearbeiteten Bilder sehen, auch ohne Pixel-Smartphone. Besitzer von Pixel-Geräten können die Bilder direkt in der Messages-App hin und her bearbeiten.
KI-Zusammenfassungen für Chat-Nachrichten
Pixel-Smartphones ab dem Pixel 9 (außer 9a) können nun lange Chat-Nachrichten automatisch zusammenfassen. Die Zusammenfassungen erscheinen direkt im Benachrichtigungsfeld. Aktuell unterstützt die Funktion allerdings nur englische Texte.
Ab Dezember führt Google zudem eine Funktion ein, die Benachrichtigungen mit niedriger Priorität organisiert und stumm schaltet, um die Informationsflut zu reduzieren.
Energiesparmodus für Google Maps
Für die Pixel-10-Reihe führt Google einen speziellen Energiesparmodus in Maps ein. Durch Drücken der Powertaste während der Navigation erscheint ein vereinfachtes Layout, das nur wichtige Informationen wie Abbiegehinweise anzeigt. Google verspricht eine bis zu vier Stunden längere Akkulaufzeit in diesem Modus.
Google überarbeitet die VIP-Einstellungen, mit denen Nachrichten wichtiger Kontakte priorisiert werden können. Das Kontakte-Widget zeigt künftig auch Warnhinweise zu Notfällen der VIPs an.
Nicht in Deutschland verfügbare Funktionen
Mehrere neue Funktionen stehen vorerst nur in den USA zur Verfügung:
- Eine Warnfunktion vor Betrugsnachrichten in Chat-Apps (ab Pixel 6)
- Erweiterte Bearbeitungsfunktionen in Google Fotos per Sprachbefehl
- Erweiterung des Pixel-Assistenten „Magic Cue“ mit zeitnäheren Vorschlägen
Alle Features aus dem Pixel-Drop für November 2024 könnt Ihr im Supportforum von Google nachlesen. Da gibt’s auch Infos zur Kompatibilität zu den Geräten.