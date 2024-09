Wii als Body-Pillow? Die skurrilsten Souvenirs aus dem neuen Nintendo-Museum

Nintendo eröffnet am 2. Oktober das Nintendo-Museum in Kyoto. Hier präsentiert das Unternehmen seine Entwicklung und die Produkte, die über die Jahre entstanden sind. Nintendo-Fans sollen hier in die Welt ihrer Lieblingsspiele eintauchen können.

Ein Highlight des Museums soll allerdings nicht die Ausstellung der alten Nintendo-Konsolen sein, sondern der Souvenir-Shop namens Bonus Stage. Dieser ist in zwei Ausstellungsbereiche unterteilt und bietet exklusive Nintendo-Produkte, die es nur dort zu kaufen gibt.

Einige davon sind ein wenig kurios. Einige Influencer und japanische Medien wie Game Watch konnten das Museum samt Shop bereits vorab besuchen.

Das sind die Souvenir-Highlights des Nintendo-Museums

Einige der Produkte aus dem Shop konnten wir bereits auf X begutachten. Ein Highlight sind auf jeden Fall die riesigen Body-Pillows in Form von Nintendo-Controllern. Diese gibt es zum Beispiel von der Wii, der Nintendo 64 oder der NES. Nintendeal zufolge kosten sie rund 90 US-Dollar.

Japan ist außerdem für seine zahlreichen Verkaufsautomaten auf den Straßen bekannt. Im Nintendo-Museum soll es einen speziellen Automaten in Form von Kirby geben. Die Waren kommen dabei aus Kirbys Mund heraus, obwohl er im Spiel lieber Dinge aufsaugt.

Das Museum verfügt außerdem über ein Café, das ein weiteres Highlight beheimatet. Hier gibt es Glasfenster, die Motive aus The Legend of Zelda darstellen. Zu sehen sind Link und Zelda in einem kunstvollen Mosaik.

Das gibt es sonst noch

Ansonsten gibt es im Shop noch allerlei Hüte, T-Shirts, Tassen und sonstiges Zubehör aus der Welt von Nintendo. Einen ersten Einblick in das Museum gab es bereits in der Nintendo Direct vor rund einem Monat. Hier gibt es in rund 13 Minuten einen kleinen Rundgang durch die Hallen von Nintendos Ausstellung.

Wenn ihr das Museum in Kyoto selbst besuchen möchtet, müsst ihr die Karten auf der offiziellen Website vorher bestellen. Da Nintendo mit großem Andrang rechnet, gibt es aber keine Garantie auf ein Ticket. Momentan werden Karten für den Dezember verkauft.

