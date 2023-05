„Where is my Mind?“: Pixies-Song schaltet Wecker in Google-Handys aus

Der 1988 auf dem Album Debütalbum „Surfer Rosa“ erschienene Song „Where is my Mind“ ist sicher der bekannteste Hit der US-Alternative-Rockband The Pixies. Dabei wurde der Song nie eigens als Single veröffentlicht.

Populär durch Cover und Filmauftritte

Zu seinem großen Bekanntheitsgrad trugen zahlreiche Coverversionen, etwa durch die Bands Placebo und Nada Surf, sowie die Verwendung in Filmsoundtracks und Werbung bei. Einen Schub in Sachen Popularität erfuhr „Where is my Mind?“, als es im Abspann des Kultfilms „Fight Club“ lief.

Jetzt sorgt der Song noch einmal für weltweites Aufsehen. Diesmal ist der Grund ein Bug, der bei Pixel-Smartphones von Google für ein automatisches Abschalten der eingestellten Wecker sorgt.

Google-Funktion: Stop-Zuruf schaltet Alarm ab

Vor einigen Jahren hatte Google seinen Geräten ein Feature verpasst, mit dem Nutzer:innen durch die Zurufe „Stop“ und „Snooze“ die Wecker entsprechend ausschalten oder die spätere Wiederholung des Alarmsignals auslösen können. Mit dem Pixel 6 kam die Funktion auch auf die Google-Smartphones.

Was das mit „Where is my Mind?“ zu tun hat? Im Song ist nach einem kurzen Gesangsintro ein gesprochenes „Stop!“ zu hören – und zwar laut und deutlich und ganz ohne musikalische Untermalung. Dann erst startet der Song.

Abschalten funktioniert nur ohne Musik

Und das ist das Problem. Denn Google hat der Wecker-Abschaltfunktion per Zuruf eine Sicherung eingebaut. Ist Musik im Hintergrund zu hören, funktioniert das Abschalten oder Aktivieren der Snooze-Funktion nicht.

Herausgefunden hat das ein Reddit-Nutzer, der sich wunderte, dass sein Wecker am Handy sich morgens über Tage hinweg nicht rührte. Obwohl er ihn am Abend immer aktiviert hatte.

„Where is my Mind?“ in der Morgen-Playlist

Die Lösung: In seiner Spotify-Playlist, die ebenfalls als Aufwachunterstützung dient, fand sich auch „Where is my Mind?“. Und immer, wenn dieser Song als erster lief, blieb der Wecker im Pixel-Smartphone stumm.

Die Kolleg:innen von Androidpolice haben die Probe aufs Exempel gemacht. Auch bei ihnen hat der Pixies-Song den Alarm ausgeschaltet. Andere Songs, in denen das Wort „Stop“ auftaucht, wie „U Can’t Touch This“ des US-Rappers M.C. Hammer, brachten den Wecker dagegen nicht zum Schweigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Google hätte dadurch immerhin die Möglichkeit, den Bug einfach abzuschalten. The Pixies haben sich derweil – mit einem Augenzwinkern – via Twitter entschuldigt: „Entschuldigung dafür“.

Mehr zu diesem Thema