Planet 9: Neue Hinweise deuten auf eine unbekannte Supererde in unserem Sonnensystem

Nach der Degradierung von Pluto zum Zwergplaneten im Jahr 2006 zählt unser Sonnensystem noch acht Planeten. Astronom:innen vermuten aber einen bisher nicht entdeckten weiteren Planeten jenseits des Neptun: Planet 9.

Anzeige Anzeige

Planet 9: Supererde oder Mini-Neptun

Aktuell geht die Forschung davon aus, dass es sich bei dem mysteriösen Planeten um eine Supererde oder einen Mini-Neptun handeln könnte, der etwa fünf Erdmassen hat und in einer Entfernung von 400 Astronomischen Einheiten um die Sonne kreist.

Zur Einordnung: Eine Astronomische Einheit (AE) entspricht der Entfernung der Erde zur Sonne. Der Neptun ist als äußerster Planet unseres Sonnensystems rund 30 AE von der Sonne entfernt.

Anzeige Anzeige

Bisher konnte der jenseits des Neptun vermutete neunte Planet nicht gefunden werden. Jetzt gibt es aber neue Hinweise, die seine Existenz wahrscheinlicher machen sollen.

TNO-Bahnen weisen auf neunten Planeten hin

Ein Forschungsteam der Princeton University hat dafür die Bahnen von 51 trans-neptunischen Objekten (TNO) im Kuipergürtel analysiert, die sich nicht durch die bekannten Planeten erklären ließen, wie der Standard schreibt. Darüber hinaus scheinen sich die Bahnen einiger der beobachteten Objekte trotz der Nähe zu Neptun seit Milliarden von Jahren nicht geändert zu haben.

Anzeige Anzeige

Das, so das Team um Amir Siraj, ließe auf den Einfluss eines noch unbekannten neunten Planeten schließen. Die entsprechende Studie wurde auf dem Preprint-Server arxiv.org veröffentlicht und soll demnächst im Astrophysical Journal abgedruckt werden.

Ein neunter Planet in Form einer Supererde oder eines Mini-Neptun würde jedenfalls eine Lücke in der Architektur unseres Sonnensystems schließen helfen. Denn die beiden Planetentypen sind in zahlreichen anderen Sternsystemen zu finden – bei uns aber bisher nicht.

Anzeige Anzeige

Rubin-Observatory soll den Beweis erbringen

Ein echter Beweis für das Vorhandensein von Planet 9 sind die neuen Hinweise derweil nicht. Dieser könnte aber schon in den nächsten ein oder zwei Jahren erbracht werden. 2025 soll nämlich das Vera-C.-Rubin-Observatory in Chile in Betrieb genommen werden.

10 Bilder ansehen Die besten Weltraumfotos des Jahres Quelle: Foto: Nasa

Von dessen Bildern erhoffen sich die Forscher:innen einen Nachweis von Planet 9 – oder aber so viele neue Beweise, dass die Theorie zu dem neunten Planeten in unserem Sonnensystem unwiderlegbar sind.

Mehr zu diesem Thema