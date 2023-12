So oft hat jeder der 8 Planeten des Sonnensystems in den letzten 4,6 Milliarden Jahren die Sonne umkreist

Die Planeten unseres Sonnensystems, einschließlich der Erde, befinden sich in einem ständigen Umlauf um die Sonne. Während die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 107.800 Kilometern pro Stunde um die Sonne kreist, folgen auch die anderen sieben Planeten diesem Muster.

Ihre Umlaufbahnen unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die Entfernung zur Sonne. Diese Entfernung beeinflusst die Umlaufgeschwindigkeit jedes Planeten, was wiederum die Länge eines Jahres auf dem jeweiligen Planeten bestimmt.

So dauert ein Jahr auf Merkur, dem Planeten, der der Sonne am nächsten ist, lediglich 88 Tage. Im Gegensatz dazu erstreckt sich ein Jahr auf Neptun, dem am weitesten von der Sonne entfernten Planeten, über 60.190 Tage, erklärt space.com.

So oft haben die Planeten die Sonne umkreist

Um zu bestimmen, wie oft die Planeten unseres Sonnensystems die Sonne bereits umrundet haben, müssen wir ihr Alter kennen. Laut Informationen von space.com ist unser Sonnensystem etwa 4,6 Milliarden Jahre alt.

Die Entstehung der Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun wird auf einen Zeitraum vor etwa 4,59 Milliarden Jahren datiert, während die terrestrischen Planeten Erde, Merkur, Venus und Mars etwas später, vor rund 4,5 Milliarden Jahren, entstanden sind. Basierend auf diesen Altersangaben kann berechnet werden, wie viele Sonnenumrundungen jeder Planet vollzogen hat.

Da die Erde für eine vollständige Umrundung der Sonne ein Jahr benötigt, resultieren aus 4,5 Milliarden Jahren Existenz ebenso viele Umrundungen.

Merkur mit den meisten Runden

Merkur, der Planet, der der Sonne am nächsten ist, zeichnet sich durch die schnellste Umlaufzeit um die Sonne aus. Im Laufe seines Bestehens hat Merkur beeindruckende 18,7 Milliarden Umrundungen vollzogen, errechnet space.com.

Im Kontrast dazu steht Neptun, der am weitesten von der Sonne entfernte Planet, der in den 4,59 Milliarden Jahren nur 27,9 Millionen Umrundungen absolviert hat. Die Umrundungszahlen anderer Planeten variieren ebenfalls stark:

Die Venus hat die Sonne 7,3 Milliarden Mal umkreist, der Mars 2,4 Milliarden Mal. Bei den Gasriesen zählt Jupiter 386,9 Millionen Umrundungen, Saturn 155,8 Millionen und Uranus 54,6 Millionen Umrundungen.

