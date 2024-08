News

Verborgene Ozeane: Exoplaneten könnten deutlich mehr Wasser enthalten als gedacht

Auf vielen Exoplaneten könnte sich deutlich mehr Wasser befinden als bisher angenommen. Diese befinden sich allerdings nicht an der Oberfläche der Planeten. Auch in unserer Erde könnten sich Unmengen an Wasser befinden.