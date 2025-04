Plastik-Fahrrad: Wie das RCYL-Bike den Kampf gegen Müll und Rost aufnimmt

Ein Strandurlaub soll Igus-Chef Frank Blase vor einigen Jahren auf die Idee eines Kunststofffahrrads mit hohem Recyclinganteil gebracht haben. Das aus dieser Idee entstandene RCYL-Fahrrad trotzt nicht nur den für herkömmliche Zweiräder schwierigen Bedingungen in Meernähe mit Wind, Salz und Sand.

Hoher Anteil an recyceltem Plastik

Vielmehr tragen Material und Herstellung auch dazu bei, die nicht zuletzt in und am Meer auftretenden Mengen an Plastikmüll zu bekämpfen. Denn das Fahrrad besteht nicht nur zu einem hohen Anteil an recyceltem Material, sondern ist auch selbst – nach vergleichsweise langer Benutzungszeit – leicht wieder recycelbar.

Weil das RCYL zu über 90 Prozent aus Kunststoff besteht, ist es leicht zu reinigen. Selbst Kugellager in den Radlagern oder die Gleitlager der Sattelstütze bestehen aus Plastik. Für einen reibungsarmen Trockenlauf sorgen integrierte Festschmierstoffe, ohne Schmieröl.

RCYL: Kunststoff-Bike rostet nicht

Zum Saubermachen reicht ein Gartenschlauch, wie Igus verspricht. Nach dem Abspritzen sollte das Fahrrad wieder sauber sein. Eine Gefahr, dass etwas rosten könnte, gibt es laut Hersteller nicht, wie das Bike-Magazin schreibt.

Daran, dass das RCYL künftig zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht, arbeitet das deutsche Unternehmen gemeinsam mit dem niederländischen Entwicklungspartner MTRL noch. Wann das laut Unternehmen „große Ziel“ erreicht wird, ist nicht klar.

Aktuell bestehen etwa Rahmen und Gabel schon zu 50 Prozent aus Recyclingmaterial. Die Herausforderung, wenn es um einen höheren Recyclinganteil geht, sind Stabilität und Sicherheit des Materials.

Aktuell sind schon mehrere Hundert der RCYL-Fahrräder auf dem Markt. Mit einer neuen Produktionsstraße sollen künftig am Igus-Standort Köln mehrere Tausend Räder pro Jahr hergestellt werden können.

Igus-Fahrrad korrosionsfrei und wartungsarm

Neben dem Umweltfaktor spricht auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen wie großer Feuchtigkeit oder Sand und Staub für das Plastik-Fahrrad. Es ist korrosionsfrei und wartungsarm.

Der vergleichsweise hohe Preis dürfte dagegen ein Hemmfaktor sein. Denn das RCYL kostet rund 1.250 Euro.

