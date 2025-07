Muschel-Plastik: Dieser neue Werkstoff löst sich im Meer einfach auf

Ein Team von Forscher:innen an der University of Southern California (USC) in Los Angeles hat einen vielversprechenden Kunststoffersatz entwickelt. Die Basis dafür bildet eine clevere Kombination aus zwei Komponenten.

Die Erste ist ein Polymer namens Poly(1,8-Octandiol-co-Citrat), kurz POC. Diese Substanz auf Basis von Zitronensäure ist bereits von der US-Arzneimittelbehörde FDA für den Einsatz in der Medizintechnik zugelassen und gilt als biologisch abbaubar und sicher. Die zweite Komponente ist gewöhnliches Kalziumkarbonat, ein Mineral, das massenhaft in Muschel- oder Eierschalen vorkommt.

Von der Medizintechnik zum Meeresschutz

Die Idee für diesen Ansatz stammt direkt aus der orthopädischen Forschung. Wie das Team um die Biomedizintechnikerin Dr. Eun Ji Chung in der Fachzeitschrift MRS Communications beschreibt, wird POC in der Medizin bereits mit einem Kalzium-Mineral kombiniert, um Knochengewebe zu ersetzen.

Der entscheidende Transfergedanke des Teams war, das knocheneigene Mineral durch Kalziumkarbonat zu ersetzen. Dieses ist nicht nur extrem günstig und nachhaltig verfügbar, sondern auch ein natürlicher Baustein des marinen Ökosystems.

Um die Praxistauglichkeit zu demonstrieren, fertigten die Forscher:innen einen Prototyp. Aus dem neuen Kompositmaterial, das sie POC-CC nennen, stellten sie Dosenhalteringe her, wie man sie von Sixpacks kennt. Die Ringe erwiesen sich als robust genug, um das Gewicht von drei vollen Getränkedosen problemlos zu tragen.

In einer sechsmonatigen Studie zeigten die Laborergebnisse, dass das Material in simuliertem Meerwasser wie erwartet abgebaut wird. Ein wesentlicher Vorteil zeigte sich dabei im Vergleich zu reinem POC: Während viele Polymere beim Zerfall saure Nebenprodukte freisetzen, die dem Ökosystem schaden können, wirkt das basische Kalziumkarbonat als Puffer. Es hielt den pH-Wert des Wassers stabil.

Bei den mechanischen Eigenschaften gibt es jedoch auch Einschränkungen. Tests mit verschiedenen Mischverhältnissen zeigten, dass ein höherer Anteil an Kalziumkarbonat (30 Prozent) das Material zwar steifer und fester macht. Allerdings wurde es nach dem Abbauprozess auch spröder und zeigte unter dem Mikroskop größere Risse.

Für den Prototyp des Dosenhalters griff das Team daher auf eine Mischung mit nur 15 Prozent Kalziumkarbonat zurück. Diese war elastischer, wies aber eine geringere Zugfestigkeit auf. Die Optimierung des Mischverhältnisses für verschiedene Anwendungen ist somit eine der kommenden Aufgaben.

Ein weiterer zentraler Punkt war der Nachweis der Ungiftigkeit. Das Wasser, in dem das Material abgebaut wurde, zeigte in Tests mit der Algenart Scenedesmus sp keine toxische Wirkung.

Der lange Weg vom Labor zur Marktreife

Der Ansatz der USC-Forscher:innen ist durch den Transfer aus der Medizintechnik wissenschaftlich fundiert. Die Ergebnisse sind vielversprechend, doch der Weg zu einem marktreifen Produkt ist noch weit und mit Herausforderungen verbunden.

Expert:innen, wie etwa jene vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) in Oberhausen, weisen regelmäßig darauf hin, dass die Bedingungen im offenen Meer komplex sind. Faktoren wie kalte Temperaturen in der Tiefsee, UV-Strahlung und schwankende mikrobielle Bedingungen können den Abbauprozess im Vergleich zum Labor stark verändern.

Die entscheidenden Hürden für eine kommerzielle Nutzung werden die Skalierbarkeit der Produktion und die Kosten sein. Nur wenn der neue Werkstoff preislich mit herkömmlichen Kunststoffen oder etablierten Biokunststoffen konkurrieren kann, hat er eine Chance auf eine breite Anwendung. Zudem stehen aufwendige Zertifizierungsverfahren an, etwa für den Kontakt mit Lebensmitteln. Das Team an der USC plant derweil bereits eine verbesserte zweite Generation des Materials, die sich noch schneller zersetzen soll.

