Noch ist die Nintendo Switch 2 gar nicht auf dem Markt – der offizielle Verkauf der Hybrid-Konsole beginnt am 5. Juni 2025 –, da soll schon ein potenter Konkurrent in den Startlöchern stehen. Unter dem Codenamen Jupiter soll Rivale Sony an einem neuen Playstation-Handheld arbeiten.

Leaker: Sony plant neues Gaming-SoC-Projekt

Das behauptet zumindest der bekannte Leaker Jukanlosereve via X unter Berufung auf interne Quellen. Demnach überlege Sony ein neues Gaming-SoC-Projekt mit geringem Stromverbrauch.

Den entsprechenden Chip soll AMD liefern. Das SoC (System on a Chip) komme demnach von Samsung. Das widerspräche allerdings bisherigen Gerüchten, laut denen ein möglicher PS-Vita-Nachfolger mit einem SoC des taiwanischen Hersteller TSMC ausgerüstet würde.

Setzt Sony auf Samsung statt auf TSMC?

Das würde eigentlich auch dazu passen, dass AMD normalerweise eng mit TSMC zusammenarbeitet. Bei Notebookcheck heißt es dazu, dass ein Wechsel zu Samsung nur dann Sinn ergäbe, wenn dahinter „ein exzellenter Deal“ stünde oder die neue Zwei-Nanometer-Fertigungsmethode SF2P signifikant besser als das TSMC-Gegenstück wäre.

Noch seien die Verhandlungen zwischen Sony, Samsung und AMD aber nicht abgeschlossen, so Jukanlosreve. Mit dem Start der Massenproduktion sei aber ohnehin erst ab 2028 zu rechnen.

Kommt die Playstation 6 auch erst 2028?

Ein wenig spät, wenn man davon ausgeht, dass die portable Konsole zeitgleich mit der Playstation 6 kommen soll. Hielte sich Sony an seinen üblichen Sieben-Jahreszyklus, müsste Letztere schon 2027 auf den Markt kommen.

Den bisher bekannt gewordenen Gerüchten zufolge soll der neue Playstation-Handheld eine Art potentere PS Vita sein, auf dem sich PS5-Games nativ spielen lassen sollen – freilich mit geringerer Framerate und Auflösung.

Leistung zwischen Xbox Series S und PS5

Von der Leistung her soll die portable Konsole irgendwo zwischen Xbox Series und einer normalen PS5 liegen. Insbesondere die Speicherbandbreite soll bei Project Jupiter niedriger sein als bei Sonys aktueller Top-Konsole.

Zudem sei der Chip so designt, dass er bei sehr niedrigen Spannungen funktioniert, wie es bei tweaktown.com heißt.

Was an den verschiedenen Gerüchten dran ist, lässt sich nicht zweifelsfrei beantworten. Dass die Gerüchte sich verdichten, kann immerhin positiv gedeutet werden: Ein neuer Playstation-Handheld wird wohl bald kommen – wann genau und in welcher Form auch immer.

