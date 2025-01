Schneller als deine Finger: Sony patentiert KI, die Spielzüge vorhersagt

Der Playstation-Hersteller Sony hat sich gleich zwei Patente gesichert, die in den kommenden Jahren womöglich für die Konsole umgesetzt werden könnten. Das erste Patent ist ein Zubehör für den Playstation-Controller. Diesen würdet ihr dann durch einen Aufsatz wie eine Pistole halten und zwischen den Schulterknöpfen hindurch zielen. Sony verspricht sich laut Patent, diese Technik auch mit der PSVR-Brille zu koppeln, um den Controller im Spiel als Waffe darzustellen.

Wird die Playstation-Konsole zum Hellseher?

In einem anderen Patent, das Gamesindustry entdeckt hat, wird eine KI-Implementierung für die Sony-Konsole gezeigt. Das Ziel: Lag und Cheats bei Onlinespielen zu eliminieren. Ersteres will Sony erreichen, indem eine KI vorhersagt, welche Aktion ihr in den Spielen als Nächstes ausführen wollt. Dazu würde euch eine KI per Kamera beobachten und eure Aktionen am Gamepad analysieren.

Sony verspricht sich davon, dass die KI die Eigenheiten und Verhaltensweisen von Spieler:innen allmählich versteht und dann umsetzt, bevor sie es selbst machen würden. So würde die KI etwa den Knopf drücken, um in einem Shooter in Deckung zu springen, weil ihr in Richtung der Deckung rennt – und in vielen Partien vorher immer diese Bewegungsabläufe im Playstation-Spiel durchgeführt habt.

Das zweite KI-Patent dreht sich darum, Cheater:innen in Onlinespielen zu entlarven. Dafür würde die KI sich als Spieler:in tarnen und an einem Match teilnehmen. Die KI wäre dann besser in der Lage, Cheats im laufenden Spiel zu entdecken. Zudem könnten Spieler:innen per Chat oder Mikrofon ihren Frust äußern. Auch hier würde die KI aufmerksam werden und nach möglichen Ursachen – wie Cheater:innen – suchen.

Noch ist unklar, ob und wann Sony das Patent umsetzen wird. In der Regel sichern sich Unternehmen zunächst die Idee an solchen Neuerungen und können sie dann entweder selbst umsetzen oder die Idee an andere Firmen lizenzieren. In jedem Fall dürfte es aber noch mehrere Jahre dauern, bis eine solche KI-Technik in Konsolen wie der Playstation umgesetzt wird.

So verändert KI schon heute Videospiele

