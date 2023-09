Plötzlich Chef: 5 blöde Fehler, die unerfahrene Führungskräfte machen

Die erste Führungsrolle ist nicht nur aufregend, sie ist auch anspruchsvoll. Wer diese Herausforderung bereits im Job angetreten ist, weiß Bescheid. So auch Katrin Grunwald. Die Münchnerin ist nicht nur selbst Führungskraft, sie berät sie auch. Vor allem Menschen, die ihre erste Führungsrolle übernehmen, melden sich bei Grunwald, um zu lernen, was es heißt, plötzlich ein Team anzuleiten.

Dass der Karriereschritt vom Mitarbeitenden zur Führungskraft gut vorbereitet sein sollte, machten in einer Stepstone-Studie sogar acht von zehn Befragten deutlich, die ein Führungskräftetraining rückblickend als notwendig erachtet hätten. Also: Einfach in die neue Aufgabe reinzustolpern, kann man machen, wird früher oder später aber meist schiefgehen. Wir haben Katrin Grunwald gefragt, welche häufigen Fehler unerfahrene Chefinnen und Chefs gleich zu Beginn machen – und wie es besser geht.

Erste Führungsrolle nicht ohne gute Vorbereitung

1. Ohne Selbstreflektion starten

„Just do it“ sei im Beruf sicherlich oft eine gute Strategie, so Katrin Grunwald, beim Start in die erste Führungsrolle könne das allerdings schnell nach hinten losgehen. „Es ist sehr sinnvoll, sich vor dem Start erst einmal über sich selbst Gedanken zu machen: Welche Führungskräfte hatte ich bislang? Welche Werte haben sie vertreten? Was möchte ich auch so machen oder was absolut nicht?“, so die Führungskräftetrainerin.

Diese Gedanken bringen eine frisch gebackene Chefin beziehungsweise einen Chef dazu, zu entscheiden, was ihr wichtig im Umgang mit dem Team ist und wie sie in ihrer Führungsrolle von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen werden will. „Selbstreflexion ist der erste Schritt.“

2. Fokus nur auf operative Themen

Ein kurzes „Hallo“ und jetzt lasst uns schnell wieder an die Arbeit? Sich so vorzustellen, sei ein absolutes No-go, sagt Katrin Grunwald. „Das Team ist neugierig und je mehr eine Führungskraft gegenüber den Mitarbeitenden teilt, desto mehr lernen sich alle kennen und bauen Vertrauen auf.“ Chefinnen und Chefs sollten kommunizieren, was wichtig für die Zusammenarbeit ist oder welche Werte sich in ihrem Führungsverhalten widerspiegeln.

Außerdem sollten sie sich die Zeit für Kennenlerngespräche mit den einzelnen Team-Mitgliedern nehmen, um besser zu verstehen, woran sie arbeiten, aber auch, was ihnen bei der Arbeit Freude bereitet. „Es ist am Anfang ein großes Zeitinvestment, aber es wird sich sicher auszahlen!“

3. Von sich auf andere schließen

Was einen selbst motiviert, muss nicht zwangsläufig auch auf andere Menschen zutreffen, weiß Katrin Grunwald. „Nur weil eine Chefin beziehungsweise ein Chef es als Fachkraft genossen hat, viel Freiraum zu haben, heißt das nicht, dass auch das neue Team so denkt“, so die Führungskräftetrainerin. „Vielleicht gibt es auch Team-Mitglieder, die eine etwas klarere Struktur brauchen.“ Die Frage danach, wie es für das Team am Besten passt, sei wichtig.

Eine Führungskraft erwarte ja auch, dass ein Team in der Lage ist, gute Leistungen und Ergebnisse zu liefern. Doch dafür müsse auch das richtige Umfeld geschaffen werden, so die Expertin. Das fängt bei der Motivation an und geht weiter bis zur Wahl der präferierten Kommunikationskanäle.

4. Vorgeben, bereits alles zu wissen

Katrin Grunwald hat einen Tipp, den sowohl neue als auch erfahrene Chefinnen und Chefs grundsätzlich immer befolgen sollten: „Ehrlichkeit, wenn irgendwo eine Wissenslücke bei einem selbst herrscht, und keine Scheu haben, sich bei den Team-Mitgliedern zu erkundigen, die in der Situation helfen können.“ Auch als Führungskraft bleibe man immer noch ein Mensch, so die Führungskräftetrainerin.

„Je ehrlicher, verletzlicher und letztendlich menschlicher du dich zeigst und deutlich machst, dass das eben deine erste Führungsrolle ist, desto mehr Vertrauen wird dir von deinem Team entgegengebracht.“ Vorzugeben, bereits alles zu wissen, obwohl das nicht stimmt, erzeugt schnell ein toxisches Klima des Misstrauens.

5. Zu schnell Veränderungen durchsetzen

Einer der Gründe, warum eine frisch gebackene Führungskraft ihre neue Rolle angeboten bekommen hat, liegt in vielen Fällen darin, dass von der Seite des Managements notwendige Veränderungen gewünscht sind. Auch ist das der Grund, warum Chefinnen und Chefs die Herausforderung antreten – sie wollen etwas bewegen. „Das passiert jedoch vor allem dann, wenn das Team mitgenommen wird“, so Katrin Grunwald.

„Es ist wichtig, nicht sofort von Tag eins an alles auf den Kopf zu stellen und zu verändern, sondern erst einmal zu verstehen, warum Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wurden.“ Durch die ehrliche Wertschätzung des Einsatzes in der Vergangenheit ist es oft leichter, das Team auch von Neuem zu überzeugen.

