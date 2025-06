PNG ist zurück: Bildformat erhält nach mehr als 20 Jahren ein Upgrade

Wir schrieben das Jahr 2003. Der Launch von Facebook stand ein Jahr bevor, der von Youtube zwei Jahre. Und das erste iPhone sollte erst drei Jahre später auf den Markt kommen. In diesem Jahr hatte das World Wide Web Consortium (W3C) zum letzten Mal eine neue Standardisierung für das PNG-Bildformat veröffentlicht.

22 Jahre später gibt es ein überraschendes Lebenszeichen von dem verbreiteten Grafikformat. Das W3C hat die dritte Edition seiner PNG-Spezifikation veröffentlicht.

„Zurück in altem Glanz“

„PNG ist wieder zurück in seinem alten Glanz, nachdem seine Entwicklung über zwei Jahrzehnte lang ins Stocken geraten war“, schreibt Chris Blume, der Chairman der W3C PNG Working Group in einem Blogbeitrag.

„Es ist wichtig, dass wir PNG aktuell und wettbewerbsfähig halten“, so Blume weiter. Und jubelt: „Nach 20 Jahren der Stagnation ist PNG mit neuem Schwung zurück“.

Das ist neu in der 3. Edition

Neu in der dritten Edition ist zum Beispiel die Unterstützung eines HDR (High Dynamic Range)-Farbraum. Vereinfacht gesagt, bildet dieses Format einen größeren Farbumfang ab als ältere Standards. Für diese farbtreue Darstellung benötigt PNG laut Chris Blume nur vier Bytes.

Außerdem nahm das W3C endlich APNG in seine Spezifikation auf. Die animierten PNGs sind schon länger verbreitet, Mozilla integrierte sie 2008 nativ in seinen Browser Firefox. Andere Webbrowser zogen erst in den letzten Jahren nach. Nun bekommen APNG den offiziellen Stempel des W3C.

Die dritte Edition unterstützt zudem den Exif-Standard. Dabei werden in digitalen Bildern automatisch Metadaten wie Aufnahmedatum oder Belichtungszeit gespeichert.

So kam es zum Ende der Durststrecke

Laut Chris Blume hat der technische Fortschritt PNG aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Die Timed Text Working Group der W3C hatten demnach Bedarf für einen HDR-Support bei dem altgedienten Bildformat angemeldet. Die Timed Text Working Group ist für Text verantwortlich, der mit anderen Medieninhalten wie Bilder oder Video verknüpft ist, zum Beispiel bei Captions oder Untertiteln.

Davon ausgehend arbeitete die W3C PNG Working Group mit Unternehmen wie Adobe, Apple, Google, der BBC oder Comcast zusammen. Wie in der Publikationsgeschichte zu sehen ist, begann die Arbeit an der dritten Edition im Oktober 2022 mit einem ersten Entwurf. Programme wie Chrome, Safari, Firefox, iOS oder Photoshop arbeiten nach den Angaben von Blume bereits mit dem neuen Standard.

So geht es weiter

Die PNG-Arbeitsgruppe hat offenbar Blut geleckt. Laut Chris Blume plant sie bereits die Editionen vier und fünf. Die vierte Ausgabe soll einer Optimierung von HDR gewidmet sein. In der fünften Edition soll es dann um eine verbesserte Komprimierung gehen.

Die Version 1.0 von PNG ging 1996 als Alternative für das damals patentgeschützte GIF und das komplexere TIFF an den Start. 1999 folgte die bis zu dem aktuellen Upgrade letzte Version 1.2. 2003 nahm die W3C sie in ihre Empfehlungsliste auf.

