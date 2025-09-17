Podcasts ohne echte Menschen – kann das funktionieren? Ein US-Startup ist von dem Geschäftsmodell überzeugt und produziert schon jetzt rund 5.000 verschiedene Formate, die größtenteils auf KI basieren. Wie Hollywood Reporter berichtet, sind sogar die Hosts unecht, wodurch sich die Kosten auf ein absolutes Minimum reduzieren lassen. Ist das Modell von Inception Point AI die Zukunft der Podcast-Produktion?

Podcasts entwickeln sich zu einem lukrativen Geschäft

Podcasts haben sich fest in der deutschen Medienlandschaft etabliert: Laut einer regelmäßig von ARD und ZDF durchgeführten Medienstudie hört inzwischen rund ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren zumindest gelegentlich Podcasts. Als die Nutzung im Jahr 2006 erstmals erhoben wurde, lag der Anteil noch bei lediglich vier Prozent der Internetnutzer:innen. Besonders in den Pandemie-Jahren 2020 bis 2022 nahm die Anzahl der Hörer:innen stark zu und hat sich seither auf hohem Niveau stabilisiert. Damit sind Podcasts auch für Werbetreibende interessanter geworden. Eine Studie des Vermarkters RMS zeigt, dass Werbung in diesem Format besonders gut akzeptiert wird – vorausgesetzt, sie ist gezielt ins Podcast-Umfeld eingebunden.

Podcasts haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Ihre Produktion ist aufwendig und teuer. Vor allem professionelle Formate verschlingen schnell mehrere Tausend Euro, die in Studioausstattung, bekannte Hosts und Recherche fließen.

Genau hier will Inception Point AI ansetzen: Das Startup hat es sich zum Ziel gesetzt, die Podcast-Produktion radikal zu skalieren. Anstelle menschlicher Hosts will das Unternehmen ein eigenes Portfolio an KI-Stimmen aufbauen, die Sendungen verlässlich und zu minimalen Kosten moderieren. Perspektivisch sollen diese KI-Talente nicht nur Podcasts übernehmen, sondern auch als Influencer:innen in den sozialen Medien aktiv werden und sich so eine eigene Community aufbauen. Schon jetzt produziert das Startup nach eigenen Angaben rund 3.000 Podcast-Episoden – und zwar pro Woche.

Die Produktion kostet nur einen Dollar

Hinter Inception Point AI steht unter anderem CEO Jeanine Wright, die zuvor als Chief Operating Officer bei dem Podcast-Unternehmen Wondery tätig war. Wondery arbeitet noch klassisch mit menschlichen Hosts zusammen und ist in Deutschland beispielsweise für Formate wie Was bisher geschah oder Kampf der Unternehmen bekannt. Inception Point AI kann hingegen jede Episode mithilfe von KI für angeblich einen Dollar oder weniger produzieren – je nach Länge und Komplexität des Themas. Von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung dauere es nur rund eine Stunde. Und: Da kaum Kosten anfielen, lohne sich die Produktion schon ab etwa 20 Hörer:innen pro Episode.

Das Startup produziert Podcasts auf verschiedenen Komplexitätsstufen: Am einfachsten sind Formate, die sich zum Beispiel auf den Wetterbericht oder Biografien spezialisieren. Anspruchsvollere Audio-Reihen befassen sich zum Beispiel mit Themen wie Kochen, Gartenarbeit oder seltenen Sportarten. Die jeweiligen Hosts geben sich zu Beginn klar als KI zu erkennen. Außerdem hat das Team bisher darauf verzichtet, Hintergrundgeschichten zu den einzelnen KI-Hosts zu erfinden. „Ich werde keine Persönlichkeit erschaffen, zu der jemand eine tiefe Beziehung entwickelt“, sagt William Corbin, Mitgründer und CTO des Unternehmens – und nimmt damit Bezug auf Kritik, die Expert:innen derzeit an zu empathisch wirkenden KI-Modellen üben.

KI-Podcasts: Wo die Reise hingehen soll

Die Idee für das Unternehmen entstand, als Corbin während der Pandemie eher unbeabsichtigt mit einem Podcast, in dem er aktuelle Fallzahlen vorlas, einen Hit landete. Heute ist ein achtköpfiges Team für Inception Point AI tätig, das mithilfe von KI Themen aus Google- und Social-Media-Trends auswählt und SEO-optimierte Titel erstellt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Noch ist das Startup eigenfinanziert und die Mitarbeiter:innen nicht fest angestellt. Das soll sich allerdings bald ändern.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 10.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

