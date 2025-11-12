Anfang 2026: Erster Pokemon-Themenpark der Welt öffnet
The Pokémon Company aus dem japanischen Minato hat das Eröffnungsdatum für ihren ersten permanenten Themenpark bekannt gegeben. Der „PokéPark Kanto” soll am 5. Februar 2026 seine Tore öffnen.
Als Standort dient der etablierte Vergnügungspark Yomiuriland in Inagi, einer Stadt in der Präfektur Tokio. Im Gegensatz zu früheren, temporären Installationen wie „Pokémon Wonder” ist der neue Park auf Dauer ausgelegt. Er wird als „Park-in-Park”-Konzept realisiert, wie unter anderem das Branchenmagazin Blooloop berichtet.
Besucher:innen benötigen also ein Ticket für das Yomiuriland sowie einen zusätzlichen Pass für den PokéPark Kanto. Die Fläche des neuen Areals beträgt laut den Betreibern rund 2,6 Hektar.
Joint Venture für den Betrieb
Für den Betrieb wurde die PokéPark Kanto LLC gegründet. Hierbei handelt es sich um ein Joint Venture zwischen The Pokémon Company, dem Yomiuriland-Betreiber Yomiuri Land Co. sowie der Mediengruppe The Yomiuri Shimbun aus Chiyoda, Tokio.
Der Zugang zum Park erfolgt über ein „Pokémon-Forschungslabor”, das als Eingangsportal dient. Dahinter teilt sich der Park in zwei Hauptbereiche auf: den „Pokémon Forest” (Pokémon-Wald) und „Sedge Town”.
Zwei Zonen und über 600 Pokémon
Der Pokémon-Wald wird als naturbelassenes Areal beschrieben, das an die Hügellandschaft der Tama-Region angepasst ist. Hier sollen Besucher:innen über 600 verschiedene Pokémon-Figuren in nachgestellten Habitaten entdecken können.
Sedge Town hingegen bildet das städtische Zentrum. Dort finden sich Shops wie das Pokémon Center und der Poké Mart, aber auch gastronomische Angebote und eine Arena für Shows oder Events.
Neben den Entdecker-Pfaden im Wald sind auch klassische Fahrgeschäfte angekündigt. Wie etwa Engadget berichtet, wird „Pika Pika Paradise” eine Attraktion mit Fokus auf Elektro-Pokémon. „Vee Vee Voyage” ist als Karussell konzipiert, bei dem Evoli sowie Ponita und Gallopa im Mittelpunkt stehen.
Das Erlebnis soll durch eine eigene „PokéPark KANTO App” digital erweitert werden, wie die offizielle Website des Parks bestätigt. Details zur genauen Funktionsweise stehen jedoch noch aus.
Potenzielle Hürden für Besucher:innen könnten im Ticketsystem liegen. Der Verkauf startet bereits am 21. November 2025 und wird, wie in Japan für populäre Attraktionen üblich, zunächst über ein Lotteriesystem abgewickelt. Auch das „Add-on”-Modell, das den Kauf von zwei Tickets (Yomiuriland und PokéPark) erfordert, dürfte den Besuch preislich intensiv gestalten.
Die Eröffnung des PokéPark Kanto markiert einen Strategiewechsel für The Pokémon Company, die ihre globale Marke damit fest im Sektor der physischen Freizeitparks verankert. Bisherige Kooperationen, etwa mit den Universal Studios in Osaka, waren meist auf einzelne Fahrgeschäfte oder zeitlich begrenzte Events beschränkt.