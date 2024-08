Polaris Dawn: SpaceX plant ersten privaten Weltraumspaziergang – hier könnt ihr ihn live verfolgen

Am nächsten Dienstag, den 27. August 2024 ist es so weit. Dann hebt das Raumschiff Crew Dragon C207 von SpaceX zur Mission Polaris Dawn ab. Im Rahmen des Ausflugs soll es zum ersten privaten Weltraumspaziergang der Raumfahrtsgeschichte kommen. Zum ersten Mal verlässt also eine Person ein Raumschiff, die nicht im Auftrag einer staatlichen Weltraumbehörde wie der Nasa unterwegs ist.

Eigentlich war der Launch am Kennedy Space Center in Florida schon für den 26. August vorgesehen. SpaceX hat ihn aber um einen Tag verschoben, um zusätzliche Tests durchzuführen.

Livestream auf X

Wer den historischen Moment live miterleben will, kann dies, wenig verwunderlich, auf X tun. Die Plattform gehört schließlich SpaceX-Chef Elon Musk.

Der X-Account von SpaceX und auch die Seite der Polaris-Mission selbst übertragen sowohl den Start als auch den ersten privaten Spacewalk via Livestream.

Um diese Uhrzeit geht es los

Wer in den USA lebt, muss sich einen Wecker stellen, um den Start in Echtzeit zu verfolgen. Der Launchtermin wird am Dienstag nämlich in einem vierstündigen Zeitfenster liegen, das sich um 3.30 Ortszeit öffnet. Wann genau die Falcon-Rakete mit der Dragon-Kapsel abhebt, steht nämlich noch nicht fest. Die Übertragung auf X beginnt bereits eine Stunde vor dem Launchtermin.

Interessierte in Deutschland haben es also einfacher. Das Zeitfenster öffnet sich hierzulande am Dienstag um 9.38 Uhr. Wer nicht noch Sommerurlaub hat, muss sich also freinehmen.

Interessanter als der Start wird aber wohl der private Außenbordeinsatz. Wann genau der stattfinden wird, steht aber buchstäblich in den Sternen. Vorgesehen ist er für den dritten Tag der Mission, die insgesamt fünf Tage dauern soll. Die Weltraumtourist:innen schweben also um den 30. August im All. Sie tragen dabei neue, von SpaceX entworfene Raumanzüge.

Das plant die Crew von Polaris Dawn

Kommandant der Polaris Dawn ist Jared Issacman. Der Tech-Milliardär und Amateur-Astronaut war bereits 2021 mit einem Crew-Dragon-Raumschiff privat im All. Neben Isaacman starten erstmals der ehemalige Air-Force-Pilot Scott Poteet, die SpaceX-Ingeneurin Sarah Gillis und die Bordärztin Anna Menon in den Weltraum.

Isaacman und seine Crew sind nicht nur zum Spaß auf Space-Urlaub. Sie führen an Bord eine Reihe von Experimenten durch. Sie sollen unter anderem zeigen, wie sich der Raumflug und die Weltraumstrahlung auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Für spätere kommerzielle Flüge. Außerdem testet SpaceX bei der Mission eine Laserlink-Verbindung über das hauseigene Starlink-Netzwerk.