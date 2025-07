Politisch neutrale KI: Trumps Verbot „woker“ KI-Modelle sorgt für Kritik

US-Präsident Donald Trump will die KI-Strategie der Vereinigten Staaten neu ausrichten. Wie Techcrunch berichtet, hat er am Mittwoch eine Anordnung unterzeichnet, die US-Behörden den Einsatz von KI-Systemen verbietet, die als politisch voreingenommen gelten. Insbesondere Modelle, die Diversität oder strukturellen Rassismus thematisieren, sollen künftig von Regierungsaufträgen ausgeschlossen werden.

Was ist „woke KI“ – und was nicht?

Der KI-Wettstreit zwischen China und den USA ist in vollem Gange: Während die eine Seite auf staatliche Regulierung setzt, um kritische Themen gezielt auszusparen, wollen amerikanische Unternehmen wie OpenAI, Google und Meta ihre Technologien ohne übermäßige Kontrolle vorantreiben. Mit dem neuen Erlass, der „woke KI“ verbieten will, hat Präsident Trump dieser Strategie jetzt aber möglicherweise einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Er richtet sich explizit gegen Technologien, die Konzepte wie die „Critical Race Theory“, Intersektionalität oder unbewusste Vorurteile in ihre Trainingsdaten oder Antworten einfließen lassen. Laut der Trump-Regierung würden dadurch die Genauigkeit und Qualität von KI-Modellen aber gefährdet. Das neue Regelwerk verlangt daher von Regierungsbehörden, nur noch KI-Systeme zu nutzen, die „wahrheitsgetrieben“ und „ideologisch neutral“ sind.

Ein Angriff auf die Meinungsvielfalt?

Der Zeitpunkt des Erlasses ist strategisch gewählt. Zeitgleich veröffentlichte die Regierung ihren neuen „AI Action Plan“, der die politischen Prioritäten in der KI-Entwicklung verschiebt. Anstatt gesellschaftliche Risiken zu regulieren, wolle man Hürden für Unternehmen abbauen, nationale Sicherheitsinteressen betonen und im globalen KI-Rennen zu China aufholen.

Gerade der Begriff der Neutralität, auf den es der Trump-Regierung ankommt, stellt allerdings ein zentrales Problem dar. Denn was genau als neutral gilt, bleibt schwammig definiert. Während „Wahrheitssuche“ mit historischer Genauigkeit und wissenschaftlicher Objektivität gleichgesetzt wird, soll „ideologische Neutralität“ bedeuten, dass KI-Modelle keine „Dogmen“ unterstützen, die sich mit Diversität und Inklusion befassen.

Echte Neutralität kann es nicht geben

Kritiker:innen sehen darin einen politischen Vorstoß, der mehr mit Meinungskontrolle als mit objektiver KI zu tun hat. „Einer der Grundsätze der Soziolinguistik lautet, dass Sprache niemals neutral ist“, so Philip Seargeant, Dozent für Angewandte Sprachwissenschaft an der Open University. „Die Vorstellung, dass man jemals echte Objektivität erreichen kann, ist also reine Fantasie.“

Das gilt insbesondere, da alle Trainingsdaten von Menschen stammen. KI-Anbieter könnten ihre Trainingsdaten künftig also so anpassen, dass regierungsfreundliche Inhalte bevorzugt werden – aus Angst, ansonsten lukrative Regierungsverträge zu verlieren. Einige Unternehmen wie xAI, OpenAI, Anthropic und Google haben nämlich erst kürzlich Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium über jeweils bis zu 200 Millionen US-Dollar unterzeichnet.

Ein Unternehmen scheint besonders gut zur neuen Linie zu passen: Grok, der Chatbot von Elon Musks KI-Startup xAI wird schon heute als „anti-woke“ vermarktet. Er wurde so programmiert, dass er Mainstream-Medien misstraut, politische Korrektheit meidet und sogar Musks eigene Meinungen in seine Antworten einfließen lässt. Zuletzt sorgte Grok mit antisemitischen Aussagen für einen Eklat.

Zwischen Regulierung und Realität

Mit dem Verbot „woker KI“ positioniert sich Trump als Verteidiger einer ideologiefreien Technologie und könnte damit die KI-Landschaft in den USA spürbar verändern. Besonders betroffen sind Unternehmen, die auf staatliche Fördermittel angewiesen sind und ihre Modelle möglicherweise jetzt bewusst politisch entschärfen, um Verträge zu sichern. Was als Verteidigung der Wahrheit verkauft wird, könnte so zum Einfallstor für kontrollierte Meinungsvielfalt werden.

