Pollenflug-Saison: Die 5 besten Apps für Heuschnupfen-Geplagte

Frühling lässt sein blaues Band … Was bei den einen für Begeisterung, einen Energieschub und Freude über das Erwachen der Natur sorgt, treibt die anderen in die Verzweiflung: Der Frühling bringt nicht nur Krokusse, Vogelgezwitscher und höhere Temperaturen, sondern läutet auch die Allergiesaison ein.

Und wegen Erderwärmung und Klimawandel geht es gefühlt in jedem Jahr etwas früher los – so fliegen bereits im Januar vereinzelt Hasel- und Erlenpollen. Dazu kommen später dann Gräser-, Buchen-, Birken-, Weiden- und viele, viele andere Pollen.

Um hierbei den Überblick zu behalten – und rechtzeitig Vorkehrungen treffen zu können –, stehen zahlreiche Apps zur Verfügung. Wir haben uns einige angeschaut und für alle Schniefnasen die Vor- und Nachteile zusammengefasst.

Aber Vorsicht! Bei (starken) Beschwerden solltest du unbedingt ärztlichen Rat suchen; auch in Apotheken kannst du dich zu Hilfsmitteln beraten lassen.

Pollenflug-Vorhersage

Die kostenlose Pollenflug-Vorhersage von Hexal liefert standortgenaue Prognosen für sieben Tage. Dazu kommen Hintergrund­informationen für 15 allergieauslösende Pflanzen, darunter Klassiker wie Gräser und Birke, aber auch Ambrosia, Weide oder Wegerich sind vertreten.

Zudem bietet die Pollenflug-Vorhersage eine Tagebuchfunktion, über die Allergiker:innen ihr Befinden und Beschwerden an Augen, Nase und Lunge sowie die Einnahme von Medikamenten tracken können.

Die Pollenflug-Vorhersage wird von dem Pharmaunternehmen Hexal herausgegeben – die Werbung für eigene Produkte beschränkt sich allerdings auf den Menüpunkt „Arznei“ und ist damit angenehm dezent und stört nicht.

Achtung: Die App ist nur in Deutschland erhältlich, eine Registrierung ist nicht nötig.

Hier geht’s zur App!

Pollen-Radar

Auch das Pollen-Radar stammt von einem Pharma­unternehmen. Ratiopharm bietet in der kostenlosen App ebenfalls eine standortgenaue Vorhersage für sieben Tage – zu 40 Pollenarten.

Dazu kommen weitere Informationen, der Wetterbericht sowie ein Allergietagebuch und die Funktion, das Radar entsprechend den eigenen Allergien einzustellen.

Werbung für eigene Produkte macht Ratiopharm nur im Menüpunkt „Wissen“.

Das Pollen-Radar ist für Deutschland und Österreich erhältlich und kommt auch mit Dark Mode – besonders praktisch für pollengeplagte Augen. Eine Registrierung ist nicht nötig.

Hier geht’s zur App!

Klarify

Die App Klarify wird vom Allergiemittelhersteller ALK herausgegeben und bietet standortgenaue Prognosen für drei Tage zum Flug von 15 Pollenarten sowie zur Luftqualität und zum Wetter.

Auch Klarify bietet Nutzer:innen weiterführende Informationen zu den Pollenarten und zum Umgang mit der Allergie. Mit dem Allergie-Tracker können Nutzer:innen ihre Symptome festhalten und über einen längeren Zeitraum beobachten.

Zudem ist in die App eine Fachärzt:innen-Suche integriert.

Klarify ist in Deutschland, Kanada, Tschechien, Dänemark, Irland, der Slowakei sowie Großbritannien und den USA kostenlos erhältlich. Wer alle Funktionen der App nutzen möchte, muss ein kostenloses Konto anlegen.

Hier geht’s zur App!

Husteblume

Hinter der App Husteblume steckt die Techniker Krankenkasse. Auch hier bekommen Nutzer:innen standortgenaue Flugprognosen für drei Tage und acht Pollenarten. Nutzer:innen können individuell einstellen, welche Allergene sie angezeigt bekommen möchten und wie die Reihenfolge sein soll.

Dazu kommen ein Symptomtagebuch und Hintergrund­informationen zu Allergenen und Behandlungs­möglichkeiten sowie ein Heuschnupfen-Selbsttest. Nutzer:innen können die gesammelten Informationen in der App auswerten lassen.

Husteblume ist in Deutschland erhältlich und kostet nichts. Um die App nutzen zu können, müssen aber einige Fragen zu Geschlecht, Alter und Allergien beantwortet werden. Die TK gibt an, dass die erfassten Daten nicht an sie weitergegeben und anonymisiert gespeichert werden.

Hier geht’s zur App!

Pollen-App

Die Pollen-App wird von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst herausgegeben und liefert Daten für Deutschland, Österreich, Frankreich, die Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien und Südtirol.

Neben der standortgenauen Prognose für acht Pollenarten liefert die Gratis-App auch Informationen zur Luftschadstoff- und zur Ozonbelastung. Im persönlichen Pollentagebuch können Nutzer:innen ihre Symptome nicht nur festhalten und als Diagramm veranschaulichen – das Ergebnis kann auch als PDF exportiert werden. Dafür ist allerdings ein kostenloser Account notwendig.

Wer unsicher ist, ob überhaupt eine Allergie vorliegt, kann über den Fragebogen zudem eine erste Einschätzung erhalten.

Hier geht’s zur App!

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 21.02.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

