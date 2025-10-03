Testfahrt im Porsche Cayenne Electric: Das Luxus-SUV beschleunigt auf der Straße – und an der Ladesäule

Unser Fahrer, der zugleich Entwicklungsingenieur bei Porsche ist, lächelt schelmisch, als er den neuen Cayenne Electric auf dem Rundkurs des Porsche Experience Center Leipzig stoppt. Vor uns eine lange Gerade. „So, jetzt schauen wir uns die Launch Control an.“ Er drückt das Gaspedal voll durch, geht von der Bremse – und mit einem Mal werden wir derart in den Sitz gepresst, wie man es allenfalls von einem Supersportwagen, nicht aber von einem über 2,5 Tonnen schweren SUV erwarten würde.

Von 0 auf 100 in 3 Sekunden

Das Gefühl nicht enden wollender Beschleunigung resultiert aus den über 1.000 PS Systemleistung und bis zu 1.500 Newtonmetern Drehmoment. Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde geht es in unter drei Sekunden, auf 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt der Cayenne Electric in unter acht Sekunden. Beeindruckende Werte, die unter anderem durch den direktgekühlten Elektromotor an der Hinterachse des Fahrzeugs möglich werden.

Aber geradeaus beschleunigen allein ist natürlich noch nicht die große Kunst. Das weiß auch unser Fahrer. Mit 160 Sachen geht es auf die erste Kurve zu – und im Anschluss mit quietschenden Reifen hindurch. Es folgen mehrere Schikanen, bei denen wir jedes Mal das Gefühl haben, dass der Cayenne Electric gleich den Abflug macht. Doch der zeigt sich gänzlich unbeeindruckt und stellt jedes Mal aufs Neue seine erstklassigen Traktionseigenschaften unter Beweis.

Porsche Cayenne Electric: Das Fahrwerk macht den Unterschied

Natürlich kommt die bemerkenswerte Performance auf dem Rundkurs nicht von ungefähr: Elektronisch geregelte Quersperre an der Hinterachse, adaptive Luftfederung mit Niveauregulierung, Porsche Active Ride und ein elektronisch gesteuertes Allradsystem – der Cayenne Electric ist auf Wunsch mit der gesamten Bandbreite an Fahrwerks- und Antriebstechnologien ausgestattet, die der Konzern zu bieten hat.

Und das ist auch notwendig, denn anders als beispielsweise ein 911er, der in erster Linie als Sportwagen vermarktet wird, muss der Cayenne Electric einerseits rennstreckentaugliche Performance liefern, gleichzeitig aber auch offroad eine gute Figur machen – und nicht zuletzt hohen Fahrkomfort auf der Langstrecke bieten.

Den Ingenieuren ist dieser Spagat gelungen, wie wir wenig später auf der Geländestrecke vor Augen geführt bekommen. Vorbei an Wildpferden und Rehen geht es über steile Rampen, Schräghänge, Schotterstrecken, Schlamm und schließlich auch durchs Wasser. Für den Cayenne Electric alles kein Problem.

Freilich werden die meisten Porsche Cayenne Electric – wie fast alle modernen SUV – nach ihrer Auslieferung nie eine Rennstrecke betreten oder irgendwelche Flüsse durchqueren, aber zumindest in der Theorie wären sie zu beidem in der Lage.

Das Modell lädt in unter 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent

Schon seit dem ersten Taycan ist Porsche für hohe Ladegeschwindigkeiten bekannt und bleibt sich diesbezüglich auch beim neuen Cayenne Electric treu. Mit bis zu 400 Kilowatt lädt das Performance-SUV seine Batterie mit 113 Kilowattstunden in unter 16 Minuten von zehn auf 80 Prozent State-of-Charge. Dabei bleibt die Ladeleistung über weite Bereiche konstant hoch, was vor allem auf längeren Strecken ein Vorteil ist.

Bei der Reichweite spricht Porsche aktuell von „mehr als 600 Kilometern“, unter anderem dank 600 kW Rekuperationsleistung. Wie diese im Alltag tatsächlich ausfällt, werden in ein paar Wochen die ersten Langstreckentests zeigen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Strecken um die 700 Kilometer problemlos mit einer 10- bis 15-minütigen Ladepause bewältigen lassen. Außer man zieht einen 3,5 Tonnen schweren Anhänger, wozu der Cayenne Electric ebenfalls in der Lage ist.

Ein weiteres nettes Gimmick ist die Option, den Wagen kabellos zu laden. Dazu legt man die entsprechende Bodenplatte einfach in die Garage oder Einfahrt, parkt das Fahrzeug darüber und lädt im Anschluss induktiv mit elf Kilowatt. Die Effizienz ist nur unwesentlich geringer als beim kabelgebundenen Laden. Der Komfort im Alltag dagegen hoch, da das manuelle Anstecken des Ladekabels wegfällt.

Viel Luxus für viel Geld

„War es die richtige Entscheidung, beim neuen Cayenne auf einen Elektroantrieb zu setzen?“ – auch diese Frage stand natürlich bei dem Presseevent in Leipzig im Raum. Und wenn man sie ehrlich beantworten will, dann muss man sagen: ja.

Die Performance des Porsche Cayenne Electric wäre mit einem konventionellen Antrieb in der Form gar nicht möglich. Wer einmal die Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde ohne Schaltvorgänge in unter 3 Sekunden erlebt hat, wird nie mehr über „fehlende Emotionen“ und „weniger Fahrspaß“ lamentieren.

Die Argumente von einst, nämlich geringe Reichweiten und lange Ladepausen, ziehen bei Fahrzeugen wie dem Cayenne Electric ebenfalls nicht mehr – zumindest wenn Testberichte die Herstellerangaben bestätigen.

Freilich sprechen wir hier von einem Elektroauto aus dem Luxussegment, das man aller Wahrscheinlichkeit nach mühelos auf 150.000 Euro bis 200.000 Euro bringen kann, wenn man die richtigen Häkchen im Konfigurator setzt. Zum Beispiel beim Panorama-Schiebedach, das auf Knopfdruck zwischen transparent und matt wechselt, oder den beheizbaren Armlehnen. Kurz: Der Porsche ist kein Auto für jedermann. Und dennoch darf man nicht vergessen, dass die mit solchen Fahrzeugen eingeführten Technologien wenig später auch in „bezahlbaren“ Modellen landen.

Genauso sollte man das neue Flaggschiff von Porsche auch betrachten: als Ausblick auf das Potenzial, das die Elektromobilität im Pkw-Bereich freisetzt.